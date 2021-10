Cs acusa a Sánchez y Casado de ponerse sólo de acuerdo para "el reparto de sillones": "Esto es horrible para España"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder del PP, Pablo Casado, de ponerse sólo de acuerdo para "el reparto de sillones" en los órganos constitucionales y no para cuestiones tan importantes como los fondos europeos, la educación o el empleo juvenil. "Siempre peleados en lo importante pero muy de acuerdo en repartirse los sillones. Esto es horrible para España", ha sentenciado.

De esta forma ha reaccionado el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, al acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PP para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos.

El diputado de la formación naranja ha acusado a Sánchez y Casado de haber "mentido" a todos los españoles con el "teatrillo" que, a su juicio, se vivió este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Casado tendió la mano a Sánchez para renovar todos los órganos constitucional caducados, salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Ayer Casado tendió la mano para cubrir estos puestos y ¿hoy se los han repartido ya? ¿A quién quieren engañar?", se ha preguntado Bal, quien sostiene que el Gobierno y los 'populares' llevan negociando "en el cuarto oscuro" desde hace tiempo ya. "Apuesto a que antes de la Convención del PP ya estaban negociando los nombres" para renovar las citadas instituciones, se ha atrevido a vaticinar.

"ES UNA FALTA DE RESPETO"

Bal considera que este "reparto de cromos" supone una "indignidad" porque "para lo verdaderamente importante" ni el Gobierno ni el PP llegan a un consenso. "Para los fondos europeos, no hay acuerdo; para un pacto para la Educación, no hay acuerdo; para un pacto por el empleo juvenil, no hay acuerdo; para un pacto por la Vivienda, no hay acuerdo; pero para repartirse los sillones sí hay acuerdo, lo mismo que pasó con RTVE", ha recordado.

El portavoz de Ciudadanos ha tachado de "falta de respeto institucional" para los españoles que las dos principales fuerzas del país sigan repartiéndose los cargos en las instituciones del Estado más importantes "sin contar el mérito, la capacidad y la transparencia".

Preguntado sobre ha habido algún tipo de acercamiento del PSOE o el PP en este sentido, Bal ha respondido que "absolutamente ninguno", "Tenemos tan poco que ser interpretados en este tema que ni siquiera se nos acercan a proponernos que participemos en el cambio de cromos", ha destacado.