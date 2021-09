Cs avisa a Sánchez que hay alternativa a los socios que apoyan a Puigdemont

Madrid, 24 sep (EFE).- La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recordado al Gobierno que "existe otra alternativa" a los socios de ERC, PNV y EH Bildu que apoyan la liberación del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, detenido en Cerdeña (Italia), y que pueden poner en peligro los presupuestos generales del Estado y la estabilidad del país.

"Evidentemente la detención de Puigdemont puede tener un impacto en la negociación de presupuestos", ha dicho Arrimadas en rueda de prensa en el Congreso tras incidir en que ERC, PNV y EH Bildu defienden a "un delincuente y prófugo de la Justicia".

La dirigente de Cs ha pedido al Gobierno que deje trabajar a la Justicia, que no "interfiera" y ha afirmado que es "demencial" gobernar un país apoyado en partidos que ponen en riesgo la estabilidad de España.

"Esto no sería así si hubiera elegido otro camino", ha dicho Arrimadas tras incidir en que "hay otras mayorías alternativas y constitucionales".

La líder de Cs también ha urgido al Gobierno a no indultar a Puigdemont en caso de ser juzgado en España, aunque ha puntualizado que el proceso judicial llevará tiempo.

La formación naranja ha registrado varias iniciativas para que no se rebaje la pena por delito de sedición, para que no se produzca un indulto al expresidente catalán y para que el Ejecutivo garantice la seguridad en las calles de todos los catalanes ante las manifestaciones que se están produciendo en Barcelona.

Arrimadas cree que "Sánchez está rezando" para que no se produzca la extradición y "para que no le traigan, porque depende de los separatistas y se le acaba la sillita de Moncloa".

"Sánchez tuvo la oportunidad de otro camino... Me gustaría que Sánchez rompiera con ERC o Bildu y que hiciéramos como en el Parlamento Europeo, que los partidos constitucionalistas nos sentáramos a negociar unos presupuestos generales del Estado y a aprobar medidas de consenso", ha reiterado tras reprochar que los socios del Gobierno estén en el camino de que "España no es una democracia o defiendan a prófugos de la Justicia".

Sobre el anuncio de los abogados de Carles Puigdemont de que presentarán una nueva demanda, "probablemente hoy o lo antes posible", ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para que se le devuelva la inmunidad, según ha avanzado a Efe uno de los letrados belgas, Arrimadas cree que "lo intentará todo para no venir".

No obstante, fuentes jurídicas de la formación naranja creen que el proceso judicial será largo tras el debate abierto sobre si se mantenía o no vigente la euroorden de extradición y han advertido de que no ayuda a los jueces italianos que España haya indultado a otros presos por la misma causa.