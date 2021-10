Cs carga contra Sánchez por no condenar la violencia en la Autónoma de Barcelona para no "enfadar a sus socios"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha afeado este jueves al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, que no haya condenado los incidentes violentos que tuvieron lugar este miércoles en la Universidad Autónoma de Barcelona, convencido de que no lo ha hecho para "no enfadar a sus socios".

Un grupo de estudiantes, algunos de ellos vinculados al Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC), convocaron este miércoles una concentración contra el colectivo estudiantil antiindependentista 'S'ha Acabat' y acabaron destrozando la carpa que éstos habían instalado en el campus.

En una rueda de prensa en el Congreso, Bal ha condenado lo sucedido, resaltando que ya casi "no sorprende" que los "socios de Sánchez que jalean y sostienen a los violentos" organicen ataques contra quienes "no piensan como ellos" para "imponer el fanatismo y el totalitarismo ideológico".

¿Y DÓNDE ESTÁ CASTELLS?

"Se trata de un nuevo atentado contra la convivencia muy grave", ha advertido Bal, denunciando la "connivencia y permisividad" del Rectorado de la UAB y de la Generalitat y el "silencio" de Sánchez y del ministro de Universidades, Manuel Castells.

"¿Dónde está Pedro Sánchez? ¿Por qué no ha salido a condenar?", ha enfatizado preguntando al presidente si "no va a reunir a la comisión de seguimiento de los delitos de odio" --como hizo tras la falsa agresión homófoba del barrio madrileño de Malasaña-- ante lo que considera una "conducta de odio contra la democracia española". "Pues no, ahora tiene que callar porque si no enfada a sus socios", ha concluido.