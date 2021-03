Cs Cataluña ve normal el regreso de Serret y urge a Puigdemont, Comín y Ponsatí a hacer lo mismo

Celebra el fin del confinamiento comarcal pero exige el horario de cenas

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El diputado de Cs en el Parlament Nacho Martín Blanco ha tachado de normal el regreso de la exconsellera Meritxell Serret para ser diputada del Parlament y urge al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí a hacer lo mismo: "Lo que es anormal y absolutamente anómalo es que no se presenten ante la justicia".

"Lo que no era normal es que la señora Serret no se hubiera presentado antes. Lo que ha hecho forma parte de la normalidad, lo que no forma parte lo normal es lo que se había hecho hasta ahora", ha añadido en unas declaraciones a los periodistas este jueves en la plaza Urquinaona de Barcelona.

Blanco ha celebrado también el levantamiento del confinamiento comarcal a partir del próximo lunes, pero ha lamentado que se mantengan las restricciones horarias a hostelería y restauración, y urge al Govern a ampliar el horario para el servicio de cenas.

Para él, esta relajación no es suficiente y ha insistido en que el sector de la hostelería y la restauración se encuentra en un "momento difícil y que ha sufrido más en sus carnes las restricciones".

"El Govern debería atender a su situación. Parece que tengamos que llegar siempre a una situación límite en nuestra sociedad para que se tenga en cuenta la opinión de la hostelería. De todas formas, esperemos que esta relajación sea un empuje para la economía", ha añadido.

MESA DEL PARLAMENT

Preguntado por la constitución de la Mesa del Parlament que tendrá lugar este viernes, el diputado naranja ha reprochado a Junts y ERC que "echen de nuevo mano de la CUP, un partido antisistema con discurso radical, para estar en la Mesa".

Y ha reprochado al vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, que siga "insistiendo en dar un papel preponderante a la CUP", y le afea que no tenga valor de escuchar a los sectores económicos y en luchar en contra de la inestabilidad e inseguridad jurídica, en sus palabras.