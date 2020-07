Cs contactará hoy con el Gobierno para pedirle que intervenga en Cataluña

Madrid, 27 jul (EFE).- La líder catalana de Cs, Lorena Roldán, ha anunciado que se va a poner hoy en contacto con el Gobierno para reclamarle que intervenga en Cataluña, donde, según ha dicho, está mirando hacia otro lado mientras el Govern crea "más caos que el propio virus", y que lo haga también en las comunidades con más contagios.

El Gobierno "no se ha anticipado" a los rebrotes que iban a venir y "no tiene ninguna excusa para no actuar", ha subrayado Roldán en una rueda de prensa telemática, donde también ha exigido al Ejecutivo que dé todas las explicaciones necesarias al resto de países sobre la incidencia del virus en cada territorio para dar confianza.

Tiene que dar "seguridad", ha afirmado Roldán al señalar que no están en la misma situación, por ejemplo, Cataluña que Andalucía, insistiendo en que hay mucho en juego porque el turismo es un sector "fundamental y estratégico" para la economía española.

De este modo, la también portavoz adjunta nacional se ha referido a las negociaciones que está llevando a cabo la ministra de Exteriores con las autoridades británicas para tratar de excluir a Canarias y Baleares de la obligación de guardar cuarentena impuesta por el Reino Unido a los viajeros procedentes de España.

Según Roldán, Arancha González Laya ahora está tratando de "salvar los muebles" cuando lo que tenía que haber hecho el Ejecutivo es haber defendido "la marca España" tomando el control "ante esta situación de caos" que se vive en algunos territorios y ofreciendo una información "veraz" de los datos epidemiológicos "para que se pueda viajar a España sin ningún miedo".

Sobre la petición del líder del PP, Pablo Casado, de pedir al Ejecutivo un mando único, Roldán ha explicado que éste ya tiene los instrumentos jurídicos para afrontar este problema recogidos en el decreto de nueva normalidad que Cs apoyó en el Congreso y que permite al Ministerio de Sanidad efectuar una "declaración de actuaciones coordinadas en salud pública en situaciones de urgente necesidad", ha dicho.

En todo caso, Roldán se ha centrado en cargar contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque, a su juicio, "ha perdido el control" de la pandemia "y no está haciendo absolutamente nada para atajar los rebrotes".

Así, ha tachado de "lamentable" que hoy, en su comparecencia, se haya querido "quitar la culpa de encima" y si hace unos meses el culpable era el Gobierno de España, ahora que las comunidades autónomas tienen las competencias en este tema "echa la culpa a los ciudadanos".

En lugar de afrontar el problema, ha censurado Roldán, Torra se dedica "a atacar el Estado de derecho, pedir un referéndum" y generar enfrentamientos con el resto del país.