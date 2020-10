Cs cree que el PP debe aclarar por qué apoya las restricciones en CyL y no en Madrid

Madrid, 5 oct (EFE).- La portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, cree que es Génova quien debe explicar la diferencia de criterio sobre las restricciones a la movilidad que se aprobaron por mayoría en el Consejo Interterritorial de Salud y aclarar por qué las respalda en Castilla y León y no en la Comunidad de Madrid.

Ha recordado que en ambos territorios gobiernan el PP y Ciudadanos en coalición, recalcando además que el Gobierno castellano leonés ha decidido aplicar esas limitaciones a la movilidad en León y Palencia "pese a tener niveles de incidencia inferiores de los de Madrid".

En todo caso, cree que el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), ha actuado con responsabilidad "intentando dar agilidad" a esas medidas restrictivas que se tienen que adoptar y ha advertido que lo que está en juego "no es la vida política de una persona, sino la vida y la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de toda España".

"Desde Cs estamos actuando de la misma manera en toda España porque la prioridad son los ciudadanos y no ninguna batallita política", ha subrayado.

Por eso, ha dicho en una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Ejecutiva, no cree que Aguado haya actuado con deslealtad porque deslealtad, ha explicado a los periodistas, sería si únicamente hubiera un Ejecutivo autonómico de coalición, pero hay muchos "que están asumiendo sus responsabilidades".

Se ha referido de este modo a otros gobiernos de coalición con el PP (también Andalucía y Murcia votaron en contra del acuerdo del Consejo Interterritorial) que "no están recurriendo las medidas del Gobierno sino que siguen trabajando todos a una y pensando en todos los ciudadanos".

Sobre la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de recurrir a la Audiencia Nacional las medidas del Gobierno ha dicho que la ciudadanía "no puede esperar más" y necesita agilidad ante el descontrol de la pandemia en Madrid.

Es lo que ha hecho Aguado, ha dicho, porque lo que busca es "dar respuestas ágiles" a los madrileños, que no pueden esperar a que se resuelva la causa judicial, ha señalado.

Además, a su juicio, las restricciones que se han aprobado "no son tan extremas" como las que impuso el estado de alarma y permiten que la economía "se siga moviendo".

Pese a las radicales discrepancias dentro de la coalición de Gobierno, Melisa Rodríguez ha asegurado que siguen trabajando en equipo y que han demostrado que están siendo "coherentes y previsores".

De nuevo ha asegurado que la coalición no está en peligro y que aunque gobiernen juntos no significa que tengan que pensar "cien por cien lo mismo" como sucede, por ejemplo, en la coalición de gobierno que forman PSOE y Podemos, cuyas discrepancias -ha señalado- no significa "que se vaya a romper".