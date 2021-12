Cs cuestiona la decisión del Gobierno de que guarden cuarentena los contactos estrechos con Ómicron

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El partido de Inés Arrimadas ha cuestionado la decisión del Ejecutivo de imponer cuarentena a aquellas personas que hayan estado en contacto estrecho con un infectado de la variante Ómnicron, alegando que esta decisión no tiene ningún fundamento.

En una pregunta parlamentaria, el diputado de ciudadanos Guillermo Díaz Gómez, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que exponga la evidencia que ha llevado al Ejecutivo a tomar esta decisión.

También ha preguntado por las estimaciones sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la predisposición de los no vacunados a vacunarse. En este contexto, Cs ha advertido que es "clave" no imponer medidas generalizadas que puedan hacer pensar que vacunarse no cambia el nivel de riesgo del individuo.

Por otro lado, Díaz Gómez también ha querido saber cuál es la base legal en la que se apoya el Gobierno para hacer cumplir esta nueva medida, y si se van a imponer más restricciones a los "derechos y libertades fundamentales" tanto de las personas vacunadas, como de las que no lo están.