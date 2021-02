Cs CyL aboga por hacer autocrítica y reconoce que no han sabido movilizar a los constitucionalistas en Cataluña

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos en Castilla y León ha abogado por hacer autocrítica a fin de analizar los resultados de la formación naranja en las elecciones catalanas en las que han perdido treinta escaños y ha reconocido que no han sabido movilizar a los constitucionalistas en un contexto marcado por la pandemia.

Así lo ha señalado la portavoz regional, Gemma Villarroel, en declaraciones a Europa Press, en las que ha señalado la importancia de reflexionar sobre estos comicios en los que la formación encabezada por Carlos Carrizosa ha pasado de ser primera fuerza a séptima en el espectro político catalán.

También ha lamentado que el primer partido en votos en las elecciones catalanas haya sido el de la abstención y ha insistido en que los comicios catalanes se han visto mediatizados por esta abstención registrada, con una caída casi de 30 puntos, la mayor en la historia de la democracia, al tiempo que ha trasladado su preocupación por el incremento del separatismo, que suma el 50 por ciento de los votos.

Sin capacidad para influir en la formación del futuro Ejecutivo catalán, tan solo con promesas de seguir aportando propuestas para dejar atrás el Procés, Villarroel sí ha pedido al candidato socialista y ganador de los comicios, Salvador Illa, que no aliente los devaneos de los separatistas.

"Esperamos que no se convierta en llave para que los separatistas sigan adelante con los problemas que no son importantes, como el Procés, las embajadas independentistas y todo lo que supone separarse de España", ha apuntado la portavoz de Cs en Castilla y León, quien ha señalado que lo ocurrido en Cataluña no es extrapolable al resto del territorio nacional.

En este sentido, se ha mostrado confiada en que las nuevas formas de hacer política de Cs, con profesionales y con la lucha contra la corrupción por bandera, sigan siendo respaldadas por los más de dos millones de personas en toda España bajo gobiernos de la formación naranja.