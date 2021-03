Cs CyL ratifica que el partido está unido y votará en contra de la moción de censura de Tudanca

Pone "la mano en el fuego" por todos los procuradores de Cs y tacha de "indecente" y de "baja moralidad" el relato del PSOE

VALLADOLID, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Castaño, ha ratificado este jueves que los doce procuradores que se sientan en las Cortes de Castilla y León están "unidos" y ha vuelto a confirmar que votarán en contra de la moción de censura que ha presentado el Grupo Socialista, con su portavoz, Luis Tudanca, como candidato al que ha recomendado que el lunes "deberá ponerse frente al espejo" y explicar el resultado de una moción que previsiblemente fracasará.

"Dijeron que negociarían con Ciudadanos de forma honesta, honrada y directa y veo en los medios de comunicación que da la impresión de que están intentando comprar a gente de mi grupo", ha reprochado Castaño a modo de "recado" ante el "relato" que, a su juicio, están trasladando los socialistas estos días ya que, según asegura, él no tiene datos sobre un asunto "indecente y de baja moralidad".

"En mi grupo parlamentario no hay fisuras. Nadie se va a vender, pongo la mano en el fuego por cada uno de ellos", ha sentenciado el portavoz que ha ironizado sobre las "suspicacias" para añadir que el grupo está tranquilo y que mantiene contactos diarios con todos.

Castaño se ha confesado "muy ofendido" tras haber sido diana de las lecciones de moralidad del PSOE y de las referencias al "pacto de la rapiña" y de no hacer lo que los ciudadanos dijeron que tenían que hacer cuando, al parecer ahora, los socialistas pretenden que algunos procuradores de Ciudadanos rompan la disciplina de voto y apoyen la moción de censura. "¿Eran impostadas? ¿Se trata de eso, de llegar a la presidencia de cualquier manera?", ha sentenciado un Castaño "ofendido" por los intentos del PSOE contra el honor de los procuradores de Cs.

"Hasta aquí nos ha llevado el señor Tudanca. A hablar, a discutir y a votar aquello que no ha superado. Que no consiguió la confianza de los procuradores de la Cámara para ser presidente", ha sentenciado el portavoz de Ciudadanos que ha recordado que el partido más votado puede no tener la mayoría. "Lo inventaron ellos, porque el señor presidente del Gobierno en su momento lo fue sin ser la lista más votada", ha ironizado que ha acusado al PSOE de estar hablando en clave interna para los suyos y de cara a los congresos.

Sobre el cambio de postura de los tres diputados de Ciudadanos en Murcia que determinó el fracaso de la moción en esa comunidad tras conseguir puesto como consejeros, ha aseverado que no le parece bien sea cual sea las siglas y ha sentenciado: "Desde mi punto de vista es corrupción".

"Mal por el PP y mal por mis excompañeros de Cs que han elegido ese camino", ha añadido para recomendar al exsecretario de Organización de Ciudadanos, Fran Hervías, que se ha pasado al PP que también se ponga frente al espejo por la mañana "a ver lo que ve".

Dicho esto, ha aclarado que Murcia no se parece a Castilla y León y ha reivindicado una vez más que el pacto de gobernabilidad firmado entre PP y Ciudadanos se está cumpliendo y asegurado que con las personas con las que trabaja en esta Comunidad Autónoma, procuradores y consejeros de la Junta, "no hay ningún imputado" y son todos igual de honrados, como el propio proyecto.

"Los pobres sólo tenemos la palabra y su la perdemos no tenemos nada", ha defendido para insistir en que Ciudadanos en Castilla y León cumplirá lo pactado con el PP "pase lo que pase en Madrid y pase lo que pase en Murcia" sin descartar, no obstante, una "segunda hoja de ruta" ya que la primera no incluida el COVID. "Si es bueno para la Comunidad por qué no lo vamos a firmar", ha añadido.

No obstante, ha restado importancia a incluir un pacto antitransfuguismo como en Andalucía desde el convencimiento de que "no sirven" porque lo que sirve es la palabra.

Castaño ha admitido en clave interna que su partido no está atravesando un buen momento y ha defendido la labor de la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la "reflexión profunda" que están realizando los liberales "con toda la humildad" porque también se confunden. "Yo tengo muy claro lo que voy a hacer yo. Yo seguiré en Ciudadanos", ha concluido.