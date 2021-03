Cs daría su apoyo a Illa (PSC) en una investidura pero ve "difícil" que se le proponga como candidato

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha advertido que el candidato del PSC, Salvador Illa, de que lo tendrá "muy difícil" para ser investido presidente de la Generalitat porque cree que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, no lo propondrá a él sino al candidato de ERC, Pere Aragonès; aunque ha reiterado que los naranjas apoyarían al dirigente socialista.

En rueda de prensa en el Parlament este martes tras reunirse con Borràs en el marco de la ronda de contactos para proponer un candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha afirmado que la presidenta de la Cámara tiene claro que los partidos independentistas suman "suficiente mayoría como para no considerar la candidatura de Illa para la investidura".

"Asistiremos al final de la comedia con la investidura de un presidente independentista, como todos preveíamos que será cuando tenga que proponerlo Borràs", ha añadido en referencia al otro candidato a la Presidencia, el republicano Pere Aragonès.

Preguntado por si apoyaría a Salvador Illa en un eventual pleno de investidura, Carrizosa ha vuelto a insistir en que su partido "estará al lado del candidato constitucionalista".

"Lamentablemente creo que a Illa le va a pasar como en su día le pasó a Cs, que ganó las elecciones pero que no es posible presentarse si no te propone el presidente del Parlament. Y la presidenta Borràs en este caso yo creo que no tiene ninguna intención de proponerle como en su día tampoco tuvo opción la señora Arrimadas", ha insistido.

PACTO CON LA CUP

Sobre el pacto entre ERC y la CUP de someter al candidato de ERC, Pere Aragonès, a una cuestión de confianza a media legislatura en el caso de ser investido presidente, Carrizosa ha dicho que le preocupa esta "especie de control adicional de la CUP que podría hacerlo saltar todo por los aires", y advierte de que este tipo de maniobras desestabilizarán la política catalana en los próximos años, en sus palabras.

Por último, ha afeado tanto a Illa como al PSC y al Gobierno de Pedro Sánchez que no tengan "nada que comentar ante estas perspectivas negras y nubarrones que cubren el horizonte", y urge a Illa, como representante del partido constitucionalista más votado el 14F, y a Sánchez a posicionarse al respecto.