Cs defiende que las elecciones catalanas se aplacen y pide al Govern hacer bien las alegaciones

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El candidato de Cs a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha defendido que se podrán posponer las elecciones catalanas, que no le "cabe la menor duda", y ha urgido al Govern a hacer bien las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para conseguir el efectivo aplazamiento.

En su intervención este miércoles en la Diputación Permanente del Parlament tras la comparecencia del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha criticado al Ejecutivo catalán de no haber presentado el decreto de aplazamiento debidamente cumplimentado: "Es que si no usan las herramientas no podemos hacer nada".

"Como Govern depositamos en ustedes esa misión: Señores de Govern aplacen al 30 de mayo las elecciones. Y ahora que había una cosa en la que nos poníamos de acuerdo, ustedes lo ejecutan mal y hacen una chapuza y una pifia", ha incidido.

"En vez de hacer ver que Cataluña está judicializada, ¿Por qué no hacen las cosas bien? Luego no vayan echando la culpa a la conspiración que siempre dice el señor Dalmases, de esa España dictadora y no sé qué", ha añadido.

Por último, ha recordado que la nueva fecha electoral fue acordada por la amplia mayoría de los grupos parlamentarios, para proteger a los catalanes de una convocatoria que movilizaría a "5,2 millones de personas, que podría generar contagios y muertes, disuadir la participación política y generar mucha abstención".