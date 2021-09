Cs denuncia la ausencia de ministros en el Pleno y pide amparo a Batet: El Gobierno debe adecuar sus agendas al Congreso

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, también ha denunciado la ausencia del grueso de los ministros en la sesión de control al Gobierno de este miércoles y ha avanzado que enviará un escrito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que ampare los derechos políticos de la oposición. "El Gobierno debe adecuar sus agendas al Congreso, y no al revés", ha dicho.

Este miércoles, sólo seis de los 22 ministros han asistido a la sesión de control al Gobierno, a la que tampoco ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encontrarse de viaje en Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Unas bajas que han sido cuestionadas tanto por el PP, como por Vox y ahora por Cs. "El Gobierno más caro y numeroso de la historia no viene al Congreso", se quejado Bal, quien no sólo ha criticado que hoy el banco azul haya estado "vacío", sino que habitualmente los ministros no acudan a escuchar los debates sobre leyes que afectan a sus respectivos departamentos.

Así las cosas, Ciudadanos ha decidido remitir un escrito a la Presidencia del Congreso para que ampare los derechos políticos de la oposición y para que advierta al Gobierno de la necesidad de que adecúe sus agendas al Congreso, "y no al revés".

Bal sostiene que la presidenta de la Cámara "no puede dar una orden al Gobierno", pero sí puede trasladarle el "ruego" o el "deseo" de su partido para que los derechos políticos de los diputados se ejerciten "debidamente" frente a un Ejecutivo que tiene "alergia" a "dar la cara" en la sede de la soberanía nacional y a ser controlado por la oposición.

También se ha quejado en Twitter la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que considera "intolerable" que el 70% de los ministros falte a una sesión de control: "Reclamamos a la Mesa del Congreso que ampare los derechos de los diputados para que no se repita algo así", ha escrito en la red social.