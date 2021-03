Cs dice que si Aragonès no sale investido es porque tiene que "repartir chiringuitos con Junts"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha asegurado al candidato de ERC, Pere Aragonès, que su investidura no saldrá adelante este viernes "no porque no haya aceptado los chantajes de la CUP, sino porque necesita más tiempo para repartirse chiringuitos con Junts".

"Y para buscarle un acomodo plausible al fugado Puigdemont, que quiere seguir mandando en este circo que han montado del 'procés'", ha dicho en su intervención en el debate de investidura, en el que ha afeado el acuerdo ERC-CUP por querer convertir a Cataluña en un terreno fértil para la rebelión, en sus palabras.

Ha criticado a los partidos independentistas porque considera que la tesis de que han superado el 50% de los votos no es tal ya que para él solo el el 50% del 25% del censo, en referencia a la alta abstención del 14F: "O sea que les ha votado la mitad de la mitad de los catalanes. Ustedes no pueden declarar la independencia con la mitad de la mitad de los catalanes".

Carrizosa ha acusado a Aragonès de pasar de puntillas sobre una cuestión que a su juicio es fundamental del acuerdo con la CUP, como es la limitación de medios a los Mossos d'Esquadra: "Este acuerdo supone poner en la picota al cuerpo de los Mossos, a los pies de los caballos para contentar a sus socios antisistema".

Por último, ha advertido a Aragonès de las consecuencias que cree que tiene su pacto con la CUP: "Me parece que estamos a una investidura de convertirnos en una autonomía fallida. Esta autonomía ha resistido todos los embates antidemocráticos con la fortaleza de la honestidad de la ciudadanía de Cataluña, pero todo sistema tiene un límite, y al final van a acabar por demolerlo".