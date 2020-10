Cs evita acotar estado alarma pero exige a Sánchez rinda cuentas regularmente

Madrid, 26 oct (EFE).- El portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha evitado pronunciarse sobre si es excesivo que el estado de alarma dure seis meses, como previamente ha considerado Inés Arrimadas, pero ha avisado que a cambio de su apoyo, Pedro Sánchez debe comparecer regularmente en el Congreso para explicar cómo va la pandemia.

En una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Ejecutiva, Bal no se ha posicionado en contra de la intención del Gobierno de prolongar el estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, al reconocer que debe ser una herramienta a largo plazo porque "la pandemia no va a acabar mañana", pero no ha querido acotar un plazo y se ha limitado a señalar que hoy ha hablado con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y están negociando cómo "mejorar" la aplicación de este instrumento excepcional.

Sí ha insistido en que no se puede dar "un paso atrás en salud democrática" y Sánchez debe acudir a la Cámara cada quince días para explicar cómo va la evolución del coronavirus y someterse al control de la oposición y, por tanto, a Cs no le vale que sea el ministro de Sanidad el que de las explicaciones a los grupos parlamentarios, como establece el decreto.

Sobre la posibilidad de que se puedan reformar algunas leyes para limitar derechos fundamentales sin tener que declarar el estado de alarma, Bal ha sido muy claro al advertir que sería "un engaño" a los españoles reformar, por ejemplo, la ley orgánica de sanidad de 1986 para introducir un mecanismo que restringiera derechos fundamentales, como la movilidad, porque no habría ninguna diferencia con el estado de alarma salvo el nombre que le pusieran.

"Se podría crear una especie de instrumento llamado estado de emergencia sanitaria, pero ¿qué diferencia habría con el estado de alarma? Ninguna. El nombre. Estaríamos engañando a los españoles", ha subrayado.

Se ha referido de este modo a la posición que mantiene el presidente del PP, Pablo Casado, que hoy ha vuelto a reclamar un plan B jurídico para restringir la movilidad a partir de diciembre, después de condicionar su apoyo al estado de alarma a que dure un máximo de ocho semanas.

Bal ha insistido en que están ya hablando con el Gobierno para mejorar la aplicación del estado de alarma pero lo que es "completamente irrenunciable" es la rendición de cuentas ante el Congreso, aparte de que también quieren poner sobre la mesa otras iniciativas para mejorar la gestión de esta crisis.

En primer lugar, ha defendido la creación de un órgano que dé "una sola respuesta" ante esta epidemia y no diecisiete diferentes que en muchos casos "pueden ser caóticas o no optimizar el uso de los recursos sanitarios".

Y no se trata de recentralizar las competencias, como aseguran los independentistas, ha puntualizado Bal, que ha criticado al Gobierno porque considera que en esto tiene "algunos complejitos".

Ha propuesto a Calvo, en este sentido, reforzar las competencias de la alta inspección se sanidad al estar convencido de que "sería una medida muy buena para fortalecer ese marco de coordinación"

También quieren un plan de rescate para los sectores que con las nuevas medidas se van a hundir: "queremos apoyar este estado de alarma y mejorarlo", ha subrayado el portavoz.