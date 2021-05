Cs exige al Parlament de Cataluña que la actual legislatura se considere la XIII y no se cuente la de 1932

Dicen que Torra tendría que ser el décimo presidente y no el 131º

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Cs ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución para que la actual legislatura se considere la XIII y no la XIV, como piden ERC, Junts, la CUP y los comuns que plantearon contabilizar también la legislatura de la Segunda República del año 1932, porque de no hacerse también "se tendría que aceptar que Quim Torra no fue el 131º presidente de la Generalitat, sino el décimo".

En el escrito de este viernes, recogido por Europa Press, han asegurado que les sorprende que "los mismos que se empeñan en repetir que Quim Torra fue el 131º presidente de la Generalitat, en un ejercicio de mistificación histórica digna del Institut de Nova Història, se muestren ahora tan modestos y no pretendan convertir la actual legislatura en la 132ª".

Han considerado que "para ser realmente coherentes con su afecto por la mitología pseudohistórica, deberían renunciar a la 'abracadabrante' falacia de establecer una correlación entre personajes medievales que encabezaban un órgano no democrático de representación estamental" y los actuales presidentes de la Generalitat.

"O todo o nada dentro de esta interpretación mitológica de la historia del Parlament", por lo que exigen respetar el ordenamiento vigente, la Constitución y el Estatuto de Autonomía y que continúe denominándose XIII legislatura.

También han solicitado al Parlament que reafirme la Constitución como "fuente de la legitimación y legitimidad democrática de su propia existencia", y recuerdan el deber de los ciudadanos y autoridades de respetarla y cumplirla.