Cs exige a Sánchez que no silencie a la Abogacía del Estado, "legitimada" para acusar a los excargos del Govern

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no presione ni silencie a la Abogacía del Estado para librar a más de 30 ex altos cargos del Govern de Cataluña de las multas que pide para ellos el Tribunal de Cuentas, y ha instado a la Abogacía a "invocar su legitimación" para acusarlos.

"No presione al Tribunal de Cuentas" y "no presione a la Abogacía del Estado" ni la intente "silenciar", ha reclamado Bal a Sánchez durante una rueda de prensa en la sede de Cs, donde ha recordado que él mismo sufrió presiones del Ejecutivo cuando trabajaba como abogado del Estado en la causa contra los líderes del proceso independentista de 2017 en Cataluña y le cesaron por negarse a modificar su escrito de acusación.

El dirigente de la formación naranja ha pedido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que "no engañe" utilizando "argumentos falaces" como que, frente al presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas catalanas' y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), la Abogacía del Estado no está legitimada para presentar alegaciones porque los fondos afectados son de la Generalitat y no de la Administración General del Estado.

En su opinión, no puede basarse en los precedentes en el Tribunal de Cuentas que niegan la legitimación de la Abogacía del Estado en relación con la consulta de 2014 sobre el futuro político de Cataluña, impulsada por el expresidente de la Generalitat Artur Mas. "No compare un asunto con el otro" porque por la consulta de 2014, al contrario que en el caso del 'procés', "la Abogacía del Estado no dirigió una acusación penal por malversación", ha indicado.

