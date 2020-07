Cs insta PP y PSOE a verse el miércoles para actualizar el pacto antitránsfugas

Madrid, 6 jul (EFE).- Ciudadanos enviará hoy una carta al PP y al PSOE para citarles a una reunión el miércoles con el fin de "reactualizar" el pacto antitransfuguismo y evitar casos como los de Santa Cruz de Tenerife y Málaga: "No aceptemos nadie, nunca, al tránsfuga. Que se quede solo".

Es una de las decisiones que ha adoptado la dirección de Cs en su reunión de este lunes y de la que ha dado cuenta en rueda de prensa telemática el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Edmundo Bal, quien ha precisado que no es que el pacto actual no se haya cumplido, sino que no se ha ejecutado, recordando que la última vez que se reunió fue en 2010.

Entonces no existían algunas de las formaciones que hay hoy, como Podemos y Cs, y otras -es el caso de CiU- han desaparecido-, ha señalado Bal al afirmar también que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que determinó que una parte de ese pacto contra el transfuguismo "no era coherente" con la Constitución.

Por eso, ve urgente ponerlo al día y que todas las fuerzas políticas se comprometan "a no aprovecharse de una situación de corrupción como es el transfuguismo", especialmente en esta situación de crisis por la Covid, que no es el momento de "desestabilizar" gobiernos.

Hace justo una semana, Cs expulsó a la concejala naranja en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Evelyn Alonso, quien, contraviniendo las directrices del partido, firmó un acuerdo con Coalición Canaria y el PP para presentar una moción de censura contra la alcaldesa socialista.

Y en Málaga, Cs ha exigido al PP que excluya de la Diputación -donde ambos tienen un acuerdo de gobierno- a un exconcejal naranja, Juan Cassá, que abandonó el partido hace un par de meses.

Por otro lado y ante las negociaciones que el PSOE tiene previsto abordar con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Bal ha pedido la reforma de la ley que rige este órgano para que puedan ser elegidos por los propios jueces "y no sean contaminados por la política".

"Nos sentaremos con el PSOE para cambiar la ley orgánica del Poder Judicial pero no para cambiar cromos", ha avisado Bal, quien ha dicho que otra cosa distinta es la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuya designación viene marcada por la propia Carta Magna.

Por tanto, en este caso, lo que Cs reclama al PP y al PSOE es que no elijan a ningún candidato por su ideología sino que presenten a magistrados "con currículum intachables" que los hay.