Cs Madrid tiende de nuevo la mano a PSOE para colaborar en Presupuestos y cree que Vox no demuestra querer "reconstruir"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha vuelto a tender la mano a PSOE este martes para la negociación de los Presupuestos regionales y ha trasladado que de Vox se fiará "cuando se tenga que fiar" pero que, por el momento, no demuestran "querer ayudar y reconstruir".

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Cs, César Zafra, ha lamentado que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, no esté "haciendo una política útil ni de reconstrucción". "De los señores de Vox me tengo que fiar cuando me tenga que fiar. A día de hoy no han demostrado nada en lo que se refiere a ayudar a construir y a mejorar nuestra Comunidad", ha lanzado.

A su juicio, Vox se ha dedicado más a "las pataletas políticas". Por lo que, considera que unos Presupuestos entre PP, Cs y PSOE representan a la gran mayoría de los ciudadanos y eso va a permitir tener unas cuentas "moderadas y para todos".

"Le vuelvo a tender la mano, pero es PSOE el que tiene que hacer un esfuerzo. Están acostumbrados a decir que no y parece que se les olvida que tienen que negociar. Se necesita intención y ganas. Espero que Monasterio cuando ha dicho que quiere reconstruir sea de verdad, pero hasta que no lo vea no lo voy a creer", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico está trabajando en esas cuentas que cree que deben negociarse con quienes hicieron posible este Gobierno. "Confío en Vox de que va a tener una actitud para el interés general de los madrileños. Esto exige responsabilidad por parte de todos. Lo que ha funcionado en Madrid no se va a cambiar", ha defendido.