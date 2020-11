Cs negocia incluir en el PGE una ayuda a fondo perdido para pymes y autónomos

Madrid, 5 nov (EFE).- Ciudadanos negocia con el Ministerio de Hacienda y con Unidas Podemos que los Presupuestos de 2021 contemplen una ayuda directa, a fondo perdido, para salvar el empleo de autónomos y de Pymes con menos de 50 trabajadores y que tendría un coste aproximado de unos 7.700 millones de euros anuales.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado tras la reunión que este jueves han mantenido con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el dirigente económico de Podemos, Nacho Álvarez, que el Gobierno les ha pedido los detalles de esta ayuda que sería gradual y en principio iría dirigida a todos los sectores económicos.

Se trataría de una ayuda para empresas de menos de 50 trabajadores que podrían solicitar cuando han visto su actividad e ingresos reducidos en un 50 %.

"Una inyección directa -no préstamos ni créditos- que cubra hasta 75 % de la facturación del ejercicio anterior y que no tendrán que devolver", ha explicado Bal, que ha dicho que con esta medida, se protegerá a quienes crean empleo y a los trabajadores para que sus Expedientes de Regulación Temporal de Empleo no se convierten en Expedientes de Regulación no temporales.

"Ha sido una reunión breve pero constructiva", ha dicho Bal al tiempo que ha señalado que también ha urgido al Gobierno a que los presupuestos destinen todos los recursos posibles a la Sanidad y sobre todo a invertir en atención primaria.

Bal ha incidido en que han propuesto dos medidas para "salvar vidas" y para "salvar empleos" y que la sensación tras la reunión es "buena" ya que Hacienda no ha descartado ninguna de las dos.

En torno a la petición de una ayuda a fondo perdido para mantener el empleo y evitar la quiebra de las empresas, Ciudadanos ha calculado que supondría un coste "excepcional y no estructural" de unos 7.700 millones de euros y que podría ser compatible con otras ayudas.

Ha explicado que Montero le ha pedido "detalles técnicos" y que le presente "los papeles" en un próximo encuentro, por lo que Ciudadanos se ha mostrado optimista ante una propuesta cuya ayuda iría en función del número de trabajadores a cargo, aunque tendría un límite máximo establecido en el 75 % de la facturación que ha tenido la empresa en el ejercicio anterior.

Según Bal es un gasto ante "una situación de emergencia" que podría financiarse fácilmente, toda vez que se han suspendido las reglas fiscales y los objetivos de déficit y los ayuntamientos y comunidades autónomas pueden disponer de sus remanentes sin límite.

"Hay que pensar en el rendimiento de este gasto. Es una ayuda productiva, que mantendrá el empleo para que siga cuando se acabe el virus", ha añadido tras pedir al Gobierno medidas "valientes" que defiendan a autónomos y pymes.

Bal se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con Hacienda un paquete de medidas más amplio en próximas reuniones y ha insistido en que el precio del diésel no subirá y se mantendrá en su nivel actual ya que "es el compromiso que se ha obtenido del Gobierno de España".

Asimismo, han instado al Gobierno a agilizar los fondos europeos de reconstrucción, a que se implante una tarjeta sanitaria única así como el expediente médico único.

Por otra parte, ha reiterado que el Gobierno deberá elegir entre pactar unos presupuestos con Ciudadanos o con ERC y ha afirmado que las negociaciones ya han empezado y con la formación naranja han pactado ya no subir impuestos.

"Con nosotros a lo que se comprometieron es a respetar esas lineas naranjas y no podrán incumplir las líneas nucleares (...) y si ERC quiere subir el tramo autonómico del IRPF, pues mire le diría que no va a subir porque Ciudadanos ya ha estado ahí y ha dicho que no subirá", ha puntualizado tras insistir en que "estamos sentados en esa mesa de buena fe".