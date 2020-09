Cs no descarta apoyar la comisión de investigación de Kitchen, pero también quiere que el Congreso investigue a Podemos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, no cierra la puerta a que su partido apoye una comisión de investigación sobre el e denominado caso Kitchen, pues considera "muy graves" las noticias sobre un supuesto uso del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para obstaculizar la investigación de causas que afectaban al PP, pero también cree que hay que investigar otros presuntos casos de corrupción como las sospechas sobre la financiación de Podemos.

A su juicio, en e caso Kitchen parece que se usaron fondos públicos con fines partidistas y se cometieron delitos, y en ese contexto, entiende que pyeda ser motivo de investigaciónb en el Parlamento.

A expensas de conocer la redacción concreta de la propuesta de comisión de investigación que preparan formaciones como ERC, Bildu o Más País, asi como la definición de sus alcance, Bal no descata que Ciudadanos lo acabe apoyando.

"Por Ciudadanos no va a quedar que se pueda investigar cualquier hecho o acto de corrupción de cualquier partido --ha dicho el rueda de prensa--. Mi partido apuesta por la regeneración y no va a quedar por Ciudadanos que no se creen comisiones de investigación".

Pero ahí es donde ha hecho hincapié en que también se permita la comisión de financiación sobre Podemos, que este martes el PSOE no ha querido elevar al Pleno del Congreso. "Si aquí hay hechos de corrupción, se tienen que investigar todos. Se lo contesto de forma muy sencilla: investiguemos todo", ha remachado.