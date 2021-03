Cs no gobernará con PSOE, Unidas Podemos o Más Madrid, asegura Villacís, para quien "no es posible esa suma"

"Madrid necesita un gobierno serio, liberal, responsable, que se centre en problemas reales", ha defendido

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha aseverado este lunes que la formación 'naranja' no gobernará con PSOE, Unidas Podemos o Más Madrid en la Comunidad, tres formaciones que "entran en el mismo pack" y con la que "no es posible esa suma".

Así se ha manifestado Villacís ante la prensa, desde las Lagunas de Ambroz (San Blas) tras conocerse hoy que Ciudadanos tendría la llave de gobierno, con siete parlamentarios en la Asamblea de Madrid.

"Me gusta el tipo de gobierno que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid. No vamos a gobernar con Gabilondo e Iglesias, no voy a hacer consejera a una persona que me hizo un escrache estando embarazada, ni a ningún violento", ha apostillado.

Ha defendido a continuación que "Madrid es lo opuesto de Sánchez e Iglesias" y que "el PSOE ha demostrado no tener palabra" pero que "los madrileños tienen memoria", por lo que los socialistas "tienen un gran problema de credibilidad".

Sobre la celebración de elecciones el próximo 4 de mayo, la vicealcaldesa ha apuntado que se trata de "un momento crucial para Madrid", pues se celebran los comicios en medio de "una crisis sanitaria sin precedentes, y a las puertas de una crisis económica como no se ha conocido".

Por ello ve "importante que dirijan las políticas personas dispuestas a hablar de los problemas reales, de la gente que no va a salir del ERTE, de los problemas reales, y no por las personas que solo quieren hablar de gulags".