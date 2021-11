Cs a Odon Elorza: "Si le parece mal Arnaldo el jurista, ¿por qué no le parece mal Arnaldo, el secuestrador?"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que no le extraña que el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Odón Elorza, haya decidido finalmente no apoyar con su voto la elección de Enrique Arnaldo para ser magistrado del Tribunal Constitucional, propuesto por el PP, pero le ha recriminado que "si le parece mal Arnaldo el jurista, por qué no le parece mal Arnaldo, el secuestrador?, haciendo referencia al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Así se ha expresado Villacís a su llegada al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para asistir a la inauguración del Instituto de Liderazgo Cardenal Cisneros en el que se aborda un debate sobre liderazgo autonómico donde participan el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el directo del Instituto de Liderazgo y exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera.

A su juicio, que los políticos tengan que valorar a un "futuro miembro de uno de los tribunales más importantes de España" --el Tribunal Constitucional-- es un "problema" y una "vergüenza".

"Tenemos que estar los políticos valorando jueces y eso es inaceptable", ha recalcado, tras subrayar en que el bipartidismo "ahora mismo se siente fuerte" y vuelve a aquellos "vicios" en los que en 2015 "los políticos nombraban jueces" y se repartían "obscenamente" lo jueces. "Eso es la madre de las corruptelas y acaba degenerando en la corrupción", ha criticado.

En este sentido, ha recordado que Ciudadanos también tuvo la oportunidad de "repartirse a los jueces" cuando la formación naranja contaba con 57 escaños. "Afortunadamente queda un partido en España que no pone las manos encima de la Justicia", ha insistido.

Así, ha calificado de "vergüenza" lo ocurrido este jueves en el Congreso en el marco de la votación para la renovación del Tribunal Constitucional al mismo tiempo que ha apoyado la decisión del socialista Elorza de votar 'no' al jurista Enrique Arnaldo. "No me extraña que Odón Elorza haya hecho lo que ha hecho".

Eso sí, ha aprovechado para decir que, si le parece mal Arnaldo el jurista, "¿Por qué no le parece mal Arnaldo, el secuestrador?", refiriéndose al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi.