Cs pide buscar un presidente alternativo: "El Parlament no puede esperar a ver qué hace Torra"

Insiste en llegar a un acuerdo transversal con todas las fuerzas ante la inhabilitación de Torra

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

El diputado de Cs en el Parlament Jorge Soler ha sostenido que "el Parlament no puede esperar a ver qué hace Torra" y apuesta por explorar todas las vías y presentar un presidente alternativo, si se cree que finalmente se producirá la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

En rueda de prensa en el Parlament este martes, Soler ha asegurado que desde Cs utilizarán todas las vías y el Reglamento Parlamentario para evitar --dice-- que el Parlament quede cerrado: "El señor Torra ha dejado claro que quiere volver a paralizar la política catalana y volver a cerrar el Parlament. Es Torra quien ha dicho que quiere paralizar esto y los partidos independentistas".

Soler ha recordado que desde Cs ya han contactado con los partidos de la oposición para reunirse y estudiar las vías ante una posible inhabilitación de Torra --en referencia a la carta que enviaron el viernes al PSC, el PP y los comuns para proponerles celebrar una reunión formal la próxima semana--.

Ha afirmado que el objetivo de Cs es poder llegar a un acuerdo transversal con todas las fuerzas parlamentarias, aunque apuesta por "esperar primero a que llegue la sentencia" y ver si se produce la inhabilitación.

"Lo que nosotros queremos no es más que no permitir que esta institución (el Parlament) esté cerrada: está institución tiene que estar abierta, hay temas importantísimos a debatir y tenemos que evitar la vergüenza de los ciudadanos de permitir que su máxima institución de representación esté cerrada", ha dicho.

SANIDAD

Soler ha criticado que la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, a su juicio, no está haciendo su trabajo porque los MIR están haciendo huelga y no ha hecho presencia --dice-- en la concentración de este lunes ante la conselleria de Salud, en el marco de la huelga de MIR convocada del 21 al 24 de septiembre.

"Desconozco que cosa más importante estaba haciendo para no escuchar una vez más al sector y cerrar todas las vías para resolver esta huelga. No entendemos cómo podemos tener un Govern dando bandazos pero no haciendo nada para ayudar al sector sanitario", ha dicho.

Y ha pedido al Govern que recapacite y que se celebre finalmente el pleno monográfico de Covid-19 para llegar a acuerdos en temas sanitarios: "Viendo la realidad del día a día, la prioridad máxima de cualquier persona que se dedica a la política sería resolver estos problemas".