Cs pide a Sánchez que aclare "qué privilegios y dádivas" va a dar a Aragonès

Madrid, 1 ago (EFE).- El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha planteado este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe explicar qué temas va a tratar en “su conferencia bilateral” con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y “qué nuevos privilegios, y dádivas va a ofrecer” a cambio de mantenerse en el poder.

En rueda de prensa en la sede del partido, el portavoz de Cs ha realizado un balance de la actividad de su partido en un año en el que se ha reafirmado como único partido liberal de España, capaz de llegar a acuerdos con otros partidos y grupos parlamentarios, sin por ello dejar de hacer una oposición constructiva, pero también “firme y vehemente frente a los desmanes de Sánchez”.

Así, ha puesto como ejemplo el trabajo “infatigable” en los parlamentos para denunciar que el reparto de los fondos europeos, que el presidente del Gobierno “quiere repartir como le dé la gana, sin criterios objetivos, con criterios políticos para volver a la España de los agravios y los privilegios”.

Bal ha subrayado la “España multinivel” que quiere “imponer” Sánchez y que consiste en que “las Comunidades Autónomas leales con España deben acatar sus decisiones y las desleales, que no cumplen sus obligaciones, estas sí que pueden negociar con el Gobierno de España”.

“Menudo disparate, otra vez la España de agravios y privilegios”, ha exclamado.

El portavoz ha subrayado que el presidente vasco cobra “solo por ir” a la Conferencia de Presidentes, mientras que el de la Generalitat, Pere Aragonès, “que no quiere juntarse con la chusma española, mañana tiene su conferencia bilateral con Sánchez”.

Ha sido entonces, cuando Bal ha enumerado los temas de los que deberían hablar Sánchez y Aragonés, pero que seguro que no abordarán: como la necesidad de intervenir los fondos de la Generalitat para que no sirvan de aval para “tapar” la malversación del procès, la ejecución de sentencias sobre el español como lengua vehicular, que los jueces no abandonen Cataluña, ni de la pluralidad que debería presidir los medios de comunicación públicos de Cataluña.