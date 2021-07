Cs pide unificar en la Audiencia Nacional los criterios sobre las restricciones para acabar con el "caos" judicial

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha vuelto a pedir este viernes un cambio legislativo que permita unificar en toda España, a través de la Audiencia Nacional, los criterios jurídicos para validar o no las medidas que toman las autoridades sanitarias autonómicas para frenar los contagios de coronavirus, de manera que se acabe con el "caos" que se ha generado por las diferentes decisiones adoptadas por los tribunales.

"La disparidad de decisiones entre los Tribunales Superiores de Justicia" (TSJ) de las comunidades autónomas "sólo provoca caos y confusión", y Cs ya "advirtió de que endosar las restricciones a 17 tribunales con un decreto chapuza del Gobierno era un error", ha escrito el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en un mensaje en Twitter.

Bal ha afirmado que "nunca hubo Plan B", es decir, que no se estableció un marco jurídico que, una vez finalizado el estado de alarma, pudiese amparar las decisiones de las comunidades autónomas, y que sigue siendo necesario "unificar criterios mediante la Audiencia Nacional".

La formación naranja había pedido al Gobierno que se modificara la ley para que fuera la Audiencia Nacional la que sentase jurisprudencia y unificara los criterios de los tribunales a la hora de valorar aquellas medidas sanitarias de las autoridades autonómicas que supongan una limitación de derechos fundamentales.

Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no accedió a ello, según Bal, porque no quiere "molestar" a los partidos nacionalistas e independentistas, que prefieren que la ratificación judicial de las restricciones esté en manos de los TSJ autonómicos y no de la Audiencia Nacional.

El dirigente de Cs sostiene que la consecuencia de esto es el "caos" actual que hace que, por ejemplo, unos jueces convaliden la imposición del toque de queda nocturno en unos territorios y otros lo rechacen en otros.