Cs pone en cuestión los traspasos de Sánchez a una Generalitat "desleal"

Barcelona, 15 ago (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha subrayado que "no es necesariamente una buena noticia" que se ejecuten los traspasos a la Generalitat impulsados por la Comisión Bilateral, dado el "contexto de deslealtad institucional" del Govern que preside Pere Aragonès.

En una entrevista con Efe, Martín Blanco ha señalado que en el pasado la Generalitat "ha demostrado a menudo que gestiona peor" las competencias que el Estado y se ha manifestado en concreto contra el traspaso que pretende el Govern de los exámenes MIR de los médicos.

Para Martín Blanco, en un contexto de "lealtad institucional" del Govern hacia la Constitución y el Estatuto de Autonomía "sería distinto", pero no siendo así no es "ni positivo para España ni para Cataluña la actitud concesiva" del Gobierno de Pedro Sánchez.

A su entender, "hay muchas competencias exclusivas de la Generalitat que no se han gestionado precisamente de forma modélica, como se vio con las residencias de mayores y la pandemia".

"El prejuicio de que siempre se gobernará mejor desde la Generalitat que desde el Gobierno central es absolutamente equívoco", ha argumentado Martín Blanco, para quien los traspasos "deberían atender a criterios técnicos y no de oportunidad política, que es lo que prima en las relaciones entre Sánchez y Aragonès".

Según Martín Blanco, "un caso paradigmático en la política de concesión, de claudicación, que busca el separatismo" es la pretensión de que les transfieran los exámenes MIR, sobre los que ha puesto en valor su funcionamiento "modélico".

"Plantearse su transferencia para contentar a los socios separatistas es de una falta de sentido de Estado enorme", ha denunciado.

"Sería desastroso trocear el MIR por la obsesión identitaria del separatismo", ha añadido Martín Blanco, que ha alertado de que muchos médicos, como ocurre en otras profesiones como los jueces, no quieren venir a Cataluña, y eso implica "una pérdida de capital humano enorme".

Sobre la reactivación de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, ha reprochado al Gobierno que acepte esta "lógica de bilateralidad" con Cataluña.

"Eso genera disfunción en el sistema autonómico, que debería ir por la lógica de la multilateralidad. La apuesta del Govern es el aislacionismo", ha denunciado el dirigente de Ciudadanos.

Sobre la mesa de diálogo prevista para septiembre, Cs considera que también sigue esas premisas de "un separatismo que no tiene una propuesta para el conjunto de la sociedad catalana", que no "entiende la pluralidad que existe en Cataluña" y que además vive en una pelea interna constante entre ERC y JxCat.

Para Cs, "no hay duda" de que los secesionistas volverán a intentar "un golpe a la democracia como el de 2017" y que "el Estado de derecho lo volverá a frenar".

"Es imposible tener una comunidad autónoma próspera cuanto tenemos un Govern que constantemente está amenazando", ha asegurado Martín Blanco, convencido de que "la democracia española es más fuerte de lo que creen los partidos separatistas".

No obstante, ha lamentado los indultos a los presos del 'procés' porque "no ayudan a favorecer una respuesta firme, contundente y proporcionada del Estado", sino que "vienen a decir" que "lo que pasó no fue para tanto".

La "receta" de Ciudadanos para Cataluña pasa por sus "bases para la convivencia", que defienden el respeto a la ley, a la pluralidad social y lingüística y a los símbolos e instituciones del Estado, como la Corona.

"El separatismo no vive la democracia en términos homologables al resto de partidos. Tienen una concepción de la democracia 'decisionista', que menosprecia la democracia liberal, la democracia de procedimiento, y se basa en una democracia populista", ha opinado.

Por ello, considera "difícil que entiendan que debe haber respeto al principio de legalidad, a los símbolos que representan al conjunto de españoles".

"Es inaceptable que el rey no pueda venir a Cataluña con normalidad sin que los gobernantes autonómicos promuevan boicots", ha ejemplificado Nacho Martín Blanco.