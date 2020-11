Cs presenta declaración institucional en el Parlamento valenciano para rechazar el "blanqueamiento" de Bildu

VALENCIA, 17 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos ha presentado una moción institucional en el Parlamento valenciano en la que piden rechazar "cualquier acto y proceso de blanqueamiento de la formación política EH Bildu, mediante el tratamiento de este partido como un actor institucional más, mientras no condene todos los actos de terrorismo de la banda terrorista ETA y no abandone el discurso de ensalzamiento de los miembros de dicha banda ni la incitación a protestas contra la Guardia Civil". Fuentes de Cs han confirmado que solo el PP y Vox han apoyado la iniciativa.

Según la moción de Cs, Bildu "ha demostrado a lo largo de su corta historia, iniciada en 2012, su espíritu contrario a la búsqueda de la reconciliación en el País Vasco". Esta propuesta llega después de que la formación anunciara su "disposición" a apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

En una declaración a los medios, el líder de la formación, Toni Cantó, ha expresado su deseo de que "algún socialista" valenciano "diga lo mismo" que presidentes autonómicos del partido como Emiliano García Page y Javier Lambán, que se han manifestado en contra de este apuesto.

Según Ciudadanos, EH Bildu "no ha condenado todavía ninguno de los asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA, ni en conjunto ni en particular, en las numerosas oportunidades que ha tenido para ello en manifiestos, declaraciones o iniciativas parlamentarias y políticas".

"Tampoco condena EH Bildu, sino que apoya y alienta, los homenajes públicos a terroristas de ETA que solo en los dos últimos años se han repetido hasta en 31 ocasiones. Actos de ensalzamiento en favor de los presos de la banda terrorista que Bildu justifica por tratarse de 'presos políticos'", reza la moción.

Ciudadanos critica que se considere a Bildu "una formación más del espectro político con representación institucional" y "un actor con el que llegar a acuerdos", y han manifestado: "Con esta normalización de relaciones con una formación política que se niega a condenar el terrorista de ETA y que considera a los terroristas encarcelados como presos políticos, se consigue blanquear y dar autoridad institucional a los postulados de dicho partido".

"La lucha por la libertad en contra del terrorismo no puede olvidarse, debe reivindicarse. No podemos dejar en el olvido a tantas víctimas, no solo mortales o físicas, por cálculos o estrategias políticas. No es aceptable ignorar o normalizar los principios de un partido que ensalza a los terroristas de ETA y alienta protestas contra la Guardia Civil por practicar detenciones. Mucho menos es aceptable declarar públicamente a una formación política de estas características como responsable", manifiestan.