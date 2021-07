Cs recuerda que sigue con los valores de 2006 pero con mucha más experiencia

Madrid, 18 jul (EFE).- La secretaria General de Ciudadanos y número dos del partido, Marina Bravo, ha señalado que la formación nacida de la sociedad civil y fundada por "valientes" hace 15 años sigue con los mismos valores de 2006 pero "con más fuerza, experiencia y con más aliados".

En el día en que Ciudadanos clausura su primera Convención política -que llevará a convocar otras de manera anual, según han afirmado fuentes del partido-, la secretaria general de la formación naranja ha animado a militantes y a afilados a no permitir que "colapse" el proyecto reformista y liberal que propugnan.

"No podemos permitir que el proyecto reformista colapse ni dejar ganar terrenos a los planteamientos populistas y nacionalistas que agravan los problemas", ha señalado durante su intervención en este cónclave que este domingo clausura en Madrid la líder del partido, Inés Arrimadas.

Bravo ha recordado que quince años después de que se fundara al partido por "valientes", éste sigue adelante con los mismos principios de 2006, de regeneración, reformas y de políticas liberales progresistas en el ámbito social.

"Sigue adelante pero con mucha más fuerza, mucha más experiencia y sobre todo con muchos más aliados", ha puntualizado toda vez que la convención ciudadana se produce con la ausencia de su fundador, Albert Rivera, que declinó la invitación, y cuando el partido atraviesa un momento crítico ante la fuga de algunos de sus dirigentes al PP.

Sin embargo, durante en la jornada de hoy, en la que se han tratado temas como las libertades y los derechos o los problemas de la juventud ante el empleo precario, se ha tenido una mención al que fuera líder de Ciudadanos.

En un escenario muy tecnológico, con aforo para 300 personas y respetando las medidas anticovid, se han proyectado varios vídeos de simpatizantes y jóvenes afiliados a Ciudadanos, y entre ellos se ha mostrado el polémico cartel electoral del partido en el que aparecía Albert Rivera desnudo con la frase: "Solo nos importan las personas".

Han sido unos breves segundos de mención a un líder que abandonó el partido tras el descalabro electoral del 10N que dejó a Ciudadanos con 10 escaños en el Congreso de los Diputados.

"No estamos aquí para que en las próximas elecciones haya papeletas con nombres conocidos, sino para reformar España y queremos luchar por ello. Y a quienes tiran la toalla les preguntamos cómo no será posible un país donde los puestos más relevantes estén ocupados por quienes son profesionales o cómo no será posible un país que defienda el mercado y no a la empresa amiga", ha dicho Marina Bravo.

Ha insistido en la necesidad de un espacio centrista, reformista y liberal "que solo Ciudadanos puede representar" y ha incidido en que "el reto es recuperar la ilusión de muchas personas".

"La recuperación de esa ilusión irá ligada a la recuperación del proyecto liberal de Ciudadanos", ha aseverado para reconocer que se llevaron "un golpe importante" pero saben que "ningún otro partido puede representar los valores del liberalismo para reformar España".