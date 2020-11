Cs reorienta su estrategia ante el empuje de los socios del Gobierno

Madrid, 11 nov (EFE).- Si hasta ayer Cs evitaba concretar "líneas rojas" en la negociación presupuestaria con el argumento de que no caería en las "trampas" de Podemos ni de los separatistas para sacarle de la ecuación, ahora, ante el empuje de los socios del Gobierno, reorienta su estrategia y endurece su posición.

Y lo hace con dos exigencias de su agenda catalana: exigir al Ejecutivo la retirada de la enmienda de la ley educativa para que el castellano deje de ser lengua vehicular -una modificación que se votará antes que los Presupuestos- y el compromiso escrito de que no habrá un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Según explican a Efe fuentes de Cs, estas dos medidas concretas se ponen en este momento sobre la mesa porque es cuando arranca la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas con el debate de las enmiendas de totalidad y avisan además que las demandas irán aumentando durante la larga negociación que hay por delante.

No hay un cambio de rumbo, como aseguran desde algunos ámbitos, dicen, ni un volantazo en la estrategia provocado por críticas internas porque "éstas simplemente no existen".

Todo lo contrario, afirman al recalcar que han podido existir algunos temores o se han podido plantear preguntas sobre si con este camino acertarían, pero todo el mundo cierra filas con Inés Arrimadas y están "segurísimos" de que el papel moderado y de utilidad que han adoptado desde que se desató la pandemia es el adecuado.

Otras dirigentes del partido consultados por Efe subrayan igualmente que no ha generado ningún malestar interno la vía de "mano tendida responsable" a Pedro Sánchez y creen que los pasos que va dando la dirección son correctos, reconociendo, eso sí, que compaginar todo esto es una tarea complicada.

En todo caso y pese a que Cs insiste en que llevan meses advirtiendo de que Pedro Sánchez tiene que elegir entre la vía moderada que ofrece su formación o la separatista de ERC y EH Bildu, ha habido cuando menos un giro en la táctica.

Un giro que se hace evidente cuando la propia Arrimadas decide salir a marcar la agenda de la negociación presupuestaria con condiciones exclusivamente políticas cuando llevan semanas evitando hacerlo para no dar munición, justificaban, a esos partidos que se sienten incómodos con la participación de Cs en las negociaciones.

Hoy mismo, EH Bildu ha adelantado su voto favorable a los Presupuestos cuando quedan tres meses de negociación, un gesto que ha sido muy celebrado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y que para Cs solo pone de relieve que están nerviosos por el papel que puedan jugar ellos.

De hecho, las mismas fuentes afirman que la enmienda del castellano no es casual y aparece justo antes de iniciarse la tramitación de las cuentas públicas con el fin de echarles de las conversaciones.

Subrayan que no claudicarán hasta el momento en que haya que votar el dictamen de los Presupuestos y si no se cumplen esas exigencias votarán "no"; pero acabe, como acabe la negociación, los Presupuestos de 2021 incorporan ya medidas naranjas que benefician a autónomos y familias, aseguran las mismas fuentes, y habrán conseguido que Sánchez tenga que elegir y que tenga que explicar a Europa, la Airef o el Banco de España los motivos de su elección.

Quizá se estén preparando el terreno por si este movimiento no les sale bien y al final tienen que votar en contra de los Presupuestos después de una negociación muy distinta a la de las prórrogas del estado de alarma, incluida la última, que fue más difícil de asumir por la negativa inicial de Sánchez a comparecer en el Congreso para dar explicaciones periódicas.

Una negociación mucho más complicada porque a diferencia del estado de alarma, ahora tienen que lidiar con las demandas independentistas.

Alicia López