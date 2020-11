Cs reprocha a Vox que justifique los disturbios: "No es un conflicto, son actos violentos contra la convivencia"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Cs ha reprochado a Vox que justifique y aliente los disturbios del este fin de semana sucedidos en varias ciudades del país, advirtiéndoles de que no se trata de un "conflicto" ni reflejan lo que es España.

"No, señores de Vox: no es un "conflicto", son actos violentos contra la convivencia, la salud y las fuerzas de seguridad y no es "España", ha señalado el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, en Twitter.

Bal ha exigido al partido liderado por Santiago Abascal que "no usen su malestar para alentar" los altercados. "La gran mayoría de españoles está actuando con el civismo y la responsabilidad que les falta a ustedes", ha reprendido.

Junto al tuit, el portavoz adjunto de los 'naranjas' en la Cámara Baja adjunta varias imágenes donde puede leerse un tuit de Vox La Rioja, junto a un vídeo de los acontecimientos ocurridos en Logroño, que decía así: "Logroño ante las imposiciones de Sánchez y de Concha Andreu. España en conflicto por un Gobierno criminal".

También Bal adjunta una noticia con el siguiente titular: "Vox justifica los disturbios de Barcelona: Son españoles hasta las narices de estar encerrados".