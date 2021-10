Cs reprocha a Espadas (PSOE-A) que solo "quiere la foto con el presidente" y "no se fía" sobre apoyo presupuestario

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha remachado este lunes su desconfianza hacia la voluntad real del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de apoyar el Presupuesto de la Junta para 2022 porque ha esgrimido que "nada más que quiere la foto con el presidente de la Junta". "No me lo puedo creer", ha proseguido apuntando y rearfirmarse en su descreímiento con un "no me fío".

En una rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, Marín ha sostenido que "me encantaría si quiere sumarse al Presupuesto del Gobierno del cambio, pero lo razonable es que hablara con PP y Cs", mientras que ha esgrimido la aparente desubicación del alcalde de Sevilla y líder de los socialistas andaluces al argumentar que "no sabe dónde está: si está en el Ayuntamiento, en el Parlamento o quiere estar en el Gobierno".

"Le aconsejo que sea bastante paciente porque le queda tiempo de estar en el banquillo", ha aseverado Marín sobre el futuro político de Espadas, quien ha esgrimido que "lo razonable es que nos diga su propuesta si es que la tiene", al tiempo que ha fundamentado su escepticismo sobre la mano tendida de Espadas con las cuentas de 2022 tras inquirir "si el PSOE que propone ceder tributos de las comunidades autónomas al Gobierno", propuesta adelantada este domingo por Europa Press sobre las previsiones de la ponencia marco del PSOE-A para su XIV Congreso Regional, "es el que pretende aprobar el Presupuesto".

El vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, ha sostenido sobre la voluntad del PSOE es que "quieren asfixiar al Gobierno de Andalucía", planteamiento que ha fundamentado en el hecho de que el apoyo al Presupuesto de 2022 sería para que "hubiera menos disponibilidad de recursos propios para hacer políticas sociales y que desarrollemos las políticas de Sánchez, que son las que le interesan a ellos, la de los subsidios en vez de los incentivos".

"Estamos en disposición de escuchar", ha argumentado Marín, quien ha apuntado que "queremos unos Presupuestos para tener estabilidad, creando confianza, para que 2022 sea el año de la recuperación, no de la regresión, los recortes e imposiciones del Gobierno de España, que sigue maltratando a Andalucía".

"Si Sánchez y Espadas hacen lo mismo no me fío", ha trasladado el vicepresidente de la Junta, quien ha reprochado al secretario general del PSOE-A que "ponerse de perfil para imponer las políticas de Sánchez no es lo que le conviene a Andalucía", meintras que ha reivindicado que "estando en la oposición aprobé los presupuestos de la señora Montero y de la señora Díaz, me mojé" e insistir en que "el señor Espadas se sigue poniendo de perfil".

OFICINA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Las críticas de Marín hacia Juan Espadas se han prolongado por la abstención del PSOE en la elección parlamentaria del director de la Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, que la semana pasada se pospuso al próximo Pleno tras no alcanzar los 3/5 de la Cámara exigido por la ley, para afirmar que "el señor Espadas no sé si tiene la cabeza en el Ayuntamiento, en la Junta de Andalucía" y trasladar que "tendrá una mescolanza de ideas que no le permite estar centrado en lo que tiene que estar centrado que es el Ayuntamiento de Sevilla".

Marín ha explicado que "el PSOE recibió una solicitud de propuesta de la presidenta del Parlamento de Andalucía, tuvo 10 días para proponer a alguien al frente de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la pregunta hay que hacérsela a él por qué no propuso a alguien", comportamiento del que ha hecho partícipes a Adelante Andalucía, ni PP ni Vox.

"El único que ha creído en la Oficina de Lucha contra el Fraude desde el primer minuto ha sido Ciudadanos, lo firmé con la señora Díaz y con la señora Montero en junio de 2015", ha sostenido Marín, quien ha esgrimido que habló con el diputado socialista Mario Jiménez "y le dije qué persona se trataba y me dijo que ellos no iban a proponer a nadie", mientras que ha blandido que "más de 500 altos cargos del PSOE están en los tribunales de justicia imputados o condenados", para tratar de entender su aparente renuencia a aceptar una Oficina de Lucha contra el Fraude.