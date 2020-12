Cs señala que el PP quiere "seguir repartiéndose los jueces" con el PSOE y rechaza que use los indultos como "excusa"

Rodríguez cree que Podemos habrá hecho sus cuentas con la reforma alternativa del CGPJ para asegurar que podrá "mangonear la Justicia"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado este miércoles que el PP pretende "seguir repartiéndose los jueces" con el PSOE a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le ha pedido que no use como "excusa" para llegar a un acuerdo la petición de que no se indulte a los condenados por el proceso independentista de 2017 en Cataluña.

"Nos parece peligroso que el PP diga 'si no hay indultos vamos a acceder a seguir repartiéndonos a dedo los jueces'. ¿Qué mensaje se le está lanzando a la ciudadanía?", ha declarado Rodríguez en una rueda de prensa telemática en la sede de Cs tras la reunión del Comité Permanente.

Según ha indicado, a la formación naranja no le sorprende que el PP quiera seguir con la fórmula que siempre han aplicado socialistas y 'populares', que es pactar los nombramientos de los vocales del CGPJ para luego aprobarlos en el Congreso y el Senado, pero le ha reprochado que para mantener un sistema "totalmente politizado", "utilice como excusa" el rechazo a los indultos.

"Desde instituciones internacionales se nos está pidiendo más independencia del poder judicial, que haya un sistema independiente, meritocrático, que no sea un dedismo de partidos políticos", ha subrayado Rodríguez.

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha dejado claro este miércoles que la concesión de indultos a los presos del 'procés' "no favorecería" poder llegar a un acuerdo con el Gobierno para acometer la renovación del CGPJ.

Además, ha recordado que su partido plantea tres requisitos al Ejecutivo para poder sentarse a negociar, que son retirar la propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales --que plantea que el Congreso y el Senado aprueben los nombramientos por mayoría absoluta, en vez de por tres quintos--, avanzar en la independencia del órgano y que Podemos no participe en la renovación.

ATROPELLO AL PODER JUDICIAL

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos ha dicho que le "sonroja" ver que Unidas Podemos pretende "darse golpes en el pecho por defender la independencia judicial" después de haber votado en contra de las proposiciones de ley de Cs contra la corrupción y para la independencia de la Justicia.

"Lo que ellos han defendido siempre es que no es que el sistema esté mal, sino que quieren que los suyos estén en el sistema para poder controlarlo", ha criticado.

De esta manera se ha pronunciado la dirigente 'naranja' en relación con la propuesta que Unidas Podemos está estudiando, según varios medios de comunicación, para cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, como alternativa a la que presentó junto al PSOE en el Congreso. La idea del partido morado es exigir una mayoría absoluta y, a la vez, el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios o al menos la mitad para aprobar los nombramientos.

Rodríguez se ha mostrado convencida de que Podemos "habrá hecho sus cuentas", anticipando qué grupos "están de su mano" y podrían votar a favor de los nombramientos, "para garantizarse que pueden mangonear la Justicia".

"Por suerte, todavía está Europa para alertar de lo que se está acometiendo, que es un atropello a nuestro poder judicial y a la independencia de poderes", ha manifestado.