Cs ve a Sánchez como "caballo de Troya" contra la extradición de Puigdemont

Barcelona, 25 sep (EFE).- El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha acusado este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar como un "caballo de Troya" que entorpece la extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Tras presidir en Tarragona la reunión del comité autonómico de Cs, Carrizosa ha querido ser "prudente" a la hora de referirse a la puesta en libertad de Puigdemont, ayer viernes, tras haber sido detenido 24 horas antes al aterrizar en Cerdeña (Italia).

Carrizosa ha expresado su "respeto" hacia las resoluciones judiciales y ha dicho esperar que al final Puigdemont "comparezca ante la justicia y responda por los delitos que pueda haber cometido" como presidente de la Generalitat en 2017.

Según Carrizosa, "esta tramitación jurídica compleja" del caso de Puigdemont en Europa "se puede ver perjudicada en cierta forma por la posición del Gobierno de España".

El Estado español, ha advertido, "tiene un caballo de Troya en el propio Gobierno de España", que busca el "apoyo" de sus "socios" independentistas a los próximos presupuestos, negocia con ellos en la mesa de diálogo y ha concedido "indultos" a los nueve presos del procés condenados por el Tribunal Supremo.

Esta actitud del Gobierno, según Carrizosa, "no puede pasar desapercibida en el resto de Europa", lo que "complica una resolución favorable a los intereses de España" en el caso Puigdemont.

"Nuestro propio Gobierno actúa como un caballo de Troya contra el Estado de Derecho, cuestiona el poder judicial, es una rémora para que al final se haga justicia en el resto de Europa", ha denunciado.

Carrizosa ha pedido a Sánchez que "deje trabajar a la justicia, no busque soluciones ni componendas" en favor de Puigdemont, no "rebaje la responsabilidad penal en el delito de sedición" y no indulte al expresident "cuando llegue el momento".

Por otra parte, ha instado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a decir cuál ha sido el coste de sus viajes a l'Alguer, en Cerdeña, para acompañar a Puigdemont y quién ha costeado esos desplazamientos.

Como ya hizo ayer, Carrizosa ha pedido la dimisión de Borràs por utilizar su cargo institucional con fines partidistas.