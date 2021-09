Cs ve a Sánchez capaz de saltarse la ley en Cataluña para seguir en la Moncloa

Madrid, 14 sep (EFE).- El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que incluso sería capaz de "no respetar el marco de la legalidad constitucional" en Cataluña con tal de no perder el poder y cree que su presencia en la mesa de diálogo es una rendición.

Bal, en una rueda de prensa en el Congreso, ha criticado que Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se sienten en la mesa de diálogo, que se celebrará mañana en Barcelona, "para tratar de igual a igual, para chantajear unos a España y otros rendirse para seguir en el poder".

También ha cargado contra los dirigentes y barones socialistas que "con la boca chica" advierten del peligro "de agravio" que puede suponer para el resto de comunidades lo que puedan conseguir los separatistas pero no dan la cara. "¿Dónde están, y dónde están los progresistas?", se ha preguntado también ante esta política "de ataque a la igualdad".

Por el contrario, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, celebra que finalmente se ponga en marcha el diálogo en Cataluña porque "es de sentido común" y cree que deberían empezar a discutir sobre dónde invertir mejor los 1.700 millones en principio destinados a la ampliación de El Prat: cercanías, energías limpias o más empleo, ha apuntado.

Y sobre la presencia en la mesa de negociación de algunos de los indultados del "procés", como propone Junts, ha señalado que "es de rigor no tener vetos" y ve bien que se contrasten visiones diferentes y que no se excluya ningún tema, incluido la autodeterminación.

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, al defender que la mejor manera de solucionar los problemas es hablando y, por tanto, aplaude que haya una mesa de diálogo de los dos gobiernos y que vaya Sánchez, "es empezar esta mesa de diálogo con buen pié".

"No saldrá nada si no dialogan, que vayan, que dialogan y a veces lo imposible no se hace hasta que no se intenta", ha dicho.