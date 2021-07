Cuixart aboga por redefinir una estrategia compartida para la amnistía y la autodeterminación

Avisa de que la mesa de diálogo está "condenada al fracaso si no se escucha a la gente"

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido a los grupos partidarios de la amnistía y la autodeterminación redefinir una estrategia compartida, una alianza que cree posible porque "ni la CUP, ni Junts, ni ERC ni los comuns están tan lejos".

Lo ha dicho en una entrevista publicada este domingo en el diario 'Ara' con motivo del 60 aniversario de la entidad que preside recogida por Europa Press.

Cuixart ha alertado de que la mesa de negociación entre Generalitat y Gobierno está "condenada al fracaso si no se escucha a la gente" y ha pedido que no responda únicamente a intereses coyunturales o electorales.

Por otro lado, ha insistido en que los indultos han ayudado a remediar la situación personal de los impulsores del 1-O aunque en ningún caso son una victoria: "No es la solución porque tenemos a más de 3.000 represaliados y estamos viendo como la represión no sólo no acaba, sino que va a más", ha asegurado.

Ha explicado que la sala tercera del Tribunal Supremo aún puede condicionar su puesta en libertad y que para él "no es una opción nada descartable" volver a ingresar en prisión, pero asegura que nada afectará su acción como activista.

En ese sentido, ha reivindicado que el 1-O fue un acto de desobediencia civil ejemplar en Europa y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a volver a manifestarse para "presionar a los poderes, todos, el judicial también" cuando la situación epidemiológica derivada por la pandemia lo permita.