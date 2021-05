Cuixart (Òmnium) rechaza el indulto: "No aceptaremos ninguna humillación"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha rechazado la posibilidad de recibir el indulto después de que el Tribunal Supremo haya dado cinco días de plazo a los presos del 1-O para que expresen lo que consideren conveniente sobre las peticiones de indulto de cara a que el tribunal elabore su informe al respecto: "No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto".

"¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto. Lo hemos dicho en el Supremo, en la calle y en todo el mundo: la defensa de la democracia no admite chantajes. ¡Lo volveremos a hacer! ¡Viva Cataluña libre! No en mi nombre", ha afirmado en un tuit recogido por Europa Press.

El TS ha acordado en una serie de providencias --una por penado-- darles audiencia para que en cinco días cada uno de ellos "exprese lo que tenga por conveniente acerca de esa petición y formule, si lo considera oportuno, alegaciones previas a la elaboración por esta Sala del informe que ha de prestar".