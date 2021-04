Cuixart pide "arremangarse" para defenfer los derechos fundamentales

Barcelona, 11 abr (EFE).- El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha animado hoy a "arremangarse" y "a tomar partido" porque "están en juego los derechos fundamentales y el futuro del planeta y la propia humanidad".

"No podemos renunciar a los sueños, no podemos renunciar a que esto se puede salvar. Pero para poder salvar los derechos humanos, para poder salvar el derecho de Cataluña a existir como lo que somos (...), nos tenemos que arremangar o no lo conseguiremos", ha dicho Cuixart durante la presentación en Barcelona de su libro "El polsim màgic".

Cuixart, condenado por sedición a nueve años de prisión, ha aprovechado un permiso penitenciario para participar en la presentación de este libro infantil, que ha escrito desde las prisiones de Soto del Real y Lledoners y que ha sido ilustrado por Oriol Malet.

El presidente de Òmnium ha asegurado que las cárceles son "la parte oscura de la sociedad" y ha señalado que el hecho de que los políticos presos estén encarcelados "está ayudando a que la situación en las cárceles tome relevancia", según un comunicado de la entidad independentista.

"Las toneladas de humanidad que encuentras en las prisiones son muy propicias a escribir libros como este. Te permite un viaje introspectivo, encontrarte a ti mismo", ha indicado Cuixart.