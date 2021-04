Podemos culpa a Abascal de los incidentes de Vallecas: fueron a "buscar la violencia y generar odio"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La 'número dos' de la candidatura de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha culpado este jueves de los incidentes registrados ayer por la tarde en un mitin de Vox en Vallecas al líder de este partido, Santiago Abascal, ya que asegura que "como no había respuesta violenta de los vecinos, bajo del escenario y se lanza contra ellos".

"Vox fue a provocar, a buscar la violencia, generarla y generar odio. Como se veían fuera de la campaña, hicieron lo que mejor saben hacer, que es generar odio y violencia. Hoy hay tertulias que tratan de criminalizar a los vecinos de Vallecas. Las imágenes son tan evidentes, tan evidentes. Abascal ve que la respuesta por parte de los vecinos de Vallecas es absolutamente pacífica, solo le están diciendo que las ideas fascistas no son bienvenidas en Vallecas. Pero como no hay respuesta violenta, como tratan de criminalizar por parte de algunos y medios, y como no encuentran esa repuesta, Abascal se baja del escenario y va contra los vecinos y carga la Policía, que siempre va contra los mismos", ha contado.

Isa Serra ha calificado de "absoluta vergüenza esa provocación por parte de Vox, que no va a Vallecas a pedir votos, si no encontrarlos por otros barrios, como el de Salamanca". "La extrema derecha no va a buscar votos en Vallecas, sino a provocar una situación en violencia para entrar en campaña y generar crispación y violencia. Eso es provocar. Y los vecinos tienen su derecho a decir que no son bienvenidos su barrio", ha apuntado.

La aspirante de Podemos considera que "todo el mundo tiene derecho a ir a cualquier barrio de Madrid a hacer lo que sea, pero los vecinos también tienen que mostrar su negativa al fascismo". "A Ayuso le gusta mucho tratar sobre ETA, banalizar el terrorismo y no es extraño que apoye las políticas de Vox y meterles en su Gobierno. Eso es lo que hay que evitar el 4 de mayo", ha concluido.