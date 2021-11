La cumbre de Díaz, Colau, Oltra y García se celebrará el 13 de noviembre en Valencia

VALENCIA, 4 (EUROPA PRESS)

La cumbre que compartirán la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, se celebrará el próximo sábado 13 de noviembre en Valencia, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la organización del evento.

Se trata de un acto organizado por el partido de Oltra (Iniciativa-Compromís) en las que participan las cuatro políticas desvinculadas de sus siglas, a modo de reflexión sobre ideas y experiencias políticas bajo liderazgos femeninos. La intención es no hablar ni de listas ni abordar la situación de posibles alianzas entre partidos, pues las participantes expondrán su visión personal de determinadas políticas.

No obstante, la cita ha generado revuelo en pleno debate sobre las estrategias de reagrupación de la izquierda para garantizar gobiernos progresistas en los próximos comicios. La fecha también coincide con el congreso que celebrará el PSPV-PSOE durante todo ese fin de semana en Benidorm.

Según fuentes del entorno de la vicepresidenta segunda, Díaz acudirá a este acto tras haber sido invitada, pero lo han desvinculado de la plataforma que impulsa para ensanchar el espacio progresista a la izquierda del PSOE.

"No tiene nada que ver", insisten para limitar el alcance de este evento a una reflexión de distintas dirigentes sobre sus respectivas experiencias políticas, para enfatizar también que ha compartido actos recientemente con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la titular de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra.

La titular de Trabajo ha reiterado en diversas ocasiones que ahora está centrada en su labor ejecutiva y que aún no tiene decidido si será candidata a los comicios. "Si pensase que me voy a presentar en las elecciones lo diría. No estoy en eso, estoy completamente volcada en la gestión de mi Ministerio", destacó ayer durante una entrevista a 'La Sexta'.

También ha destacado que trabaja en un proyecto de país que promueva un cambio profundo al país de cara a la próxima década, para el cual desplegará un proceso de escucha activa con distintos agentes, donde los partidos serán secundarios y el verdadero protagonismo lo tendrá la sociedad. Ayer también dejó claro que esta iniciativa "no va de nombres ni de egos ni de partidos".

Desde su ascenso al liderazgo de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Díaz ya ha mantenido varios encuentros con Oltra, dejando patente la sintonía que mantiene con la dirigente valenciana, al igual que en el caso de la regidora de la ciudad condal.

Por otro lado y según han detallado fuentes de Más Madrid, Mónica García también ha confirmado su asistencia a este cita con otras líderes de formaciones progresistas para intercambias opiniones y experiencias sobre otras formas de hacer política.

"LIDERAZGOS FEMENINOS POTENTES"

Hace unas semanas, Oltra auguró que este encuentro servirá para hablar tranquilamente en un tiempo en el que la política necesita "serenidad", además de destacar tanto a Díaz como a Colau como ejemplos de "liderazgos femeninos potentes". "Simplemente vamos a sentarnos y escucharnos, hablar de ideas, esa es la cuestión. Lo que venga después no lo sé, pero el ánimo no es ese: es escuchar", zanjó tras remarcar que ella también está invitada y que no lo organiza.

También Colau descartó que el acto sea "el lanzamiento de ninguna plataforma" y afirmó que le "apetece especialmente porque son mujeres muy potentes con las que hay muchísima afinidad más allá de las siglas".

El acto se enmarca dentro del proceso congresual de Iniciativa, en unas jornadas bajo el lema 'Escoltem'. Se trata de abrir debates basados en ideas plurales y "liderazgos femeninos que están cambiando las dialécticas", explicó Oltra.

TRANQUILIDAD Y NORMALIDAD EN UNIDAS PODEMOS

En Unidas Podemos manifestaron tranquilidad ante este encuentro, como pusieron de manifiesto los líderes valencianos de la confluencia, y lo enmarcaron dentro de la normalidad dado que su espacio político va a estar representado.

Podemos ya respaldó en la clausura de su 'Universidad de otoño' --un foro de debate al que no acudió Díaz por un compromiso familiar-- la estrategia de frente amplio progresista, bajo el liderazgo de la titular de Trabajo, que permita desbancar al PSOE como fuerza hegemónica de izquierda.

Tanto Belarra como el exlíder del partido, Pablo Iglesias, avalaron esta opción. El exvicepresidente dijo estar convencido de que la nueva dirección sabrá acompañar a Díaz y reivindicó el patrimonio político de la formación morada para forjar confluencias y sumar.

Eso sí, desde Podemos han destacado en diversas comparecencias que no es momento de hablar de siglas y que la referencia a frente amplio es una terminología para referirse al impulso aglutinador de los sectores a la izquierda del PSOE, tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.