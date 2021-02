La CUP apela al "voto antifascista" y llama a "enterrar el miedo"

Barcelona, 12 feb (EFE).- La candidata de la CUP a la Generalitat, Dolors Sabater, ha apelado este viernes al "voto antifascista" porque "rendirse no es una opción" y toca "enterrar el miedo".

Así lo ha dicho en el acto de cierre de campaña que los anticapitalistas han llevado a cabo en Badalona, municipio del que Sabater ha sido alcaldesa.

La cabeza de cartel de los anticapitalistas ha reclamado que ningún "voto inconformista, disidente e independentista se quede en casa" y ha afirmado que la CUP se juega algún que otro escaño con Vox, a la luz de los recientes sondeos.

Así, ha dicho que "un voto para la CUP puede frenar la entrada de Vox en el Parlament".

Sabater ha arremetido contra los comunes por haber abandonado el "soberanismo rupturista", así como ha afirmado que "no se puede creer" lo que prometan JxCat y ERC, quienes "en tres años no han hecho nada", ni en el plano independentista ni en el social.

Es más, la consellería de Interior de JxCat -que "se llena la boca" con la declaración unilateral de independencia, ha denunciado-, "envía a los Mossos a reprimir a los antifascistas".

"Rendirse no es una opción; no tenemos nada que perder y mucho que ganar", ha proseguido antes de avisar de que "no pueden volver a pasar tres años como los que han habido, en los que no se ha dado ni un paso hacia adelante".