La CUP apoyará a Aragonès si mantiene su acuerdo y avisa de que no dará un "cheque en blanco"

Ve con preocupación que Junts se encargue de áreas como Economía, Salud y Territorio

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha asegurado este lunes que su formación apoyará la investidura del candidato de ERC a la Presidencia del Govern, Pere Aragonès, siempre y cuando cumpla con el acuerdo alcanzado con la CUP, también tras haber cerrado uno con Junts: "Los votos de la CUP-UNCPG no son un cheque en blanco".

"Todo lo contrario. Es necesario que nuestro acuerdo con ERC se empiece a vislumbrar en el mismo minuto que se conforme el Govern. Nuestros votos son a cambio de cambios políticos desde el minuto uno", ha advertido Pellicer en una rueda de prensa, después de que ERC y Junts hayan cerrado un principio de acuerdo para articular un Govern e investir a Aragonès.

"A cambio de desplegar acuerdo, estamos dispuestas a garantizar la gobernabilidad", ha continuado Pellicer, que ha defendido que el pacto que alcanzaron con ERC para investir a Aragonès es un acuerdo de mínimos que debe ser perfectamente asumible por el nuevo Govern.

Pellicer, que ha asegurado que no han podido estudiar el contenido del acuerdo entre ERC y Junts porque no disponen del mismo, ha agregado: "Lo queremos dejar muy claro, y queremos avisar de forma muy clara: Si ERC no despliega el acuerdo porque permite un boicot de Junts, no habrá gobernabilidad".

DERECHO A LA VIVIENDA

"El ejemplo nos parece que es evidente: si durante las próximas semanas no se detiene la represión contra el movimiento en defensa del derecho a la vivienda y se encuentra una manera de retirar a la policía militarizada de los desahucios, la CUP no podrá sostener esta mayoría parlamentaria", ha advertido Pellicer.

El diputado 'cupaire', que ha apostado por que la legislatura empiece lo antes posible, ha asegurado que en las próximas semanas habrá otros "hitos que alcanzar que permitirán ver la verdadera naturaleza de este Govern", como la internalización de servicios públicos y la moratoria a las incineradoras, ha citado.

Ha explicado que desde la CUP han hablado con representantes de ERC y Junts --incluido Aragonès-- y que no disponen aún del acuerdo porque están acabando de cerrar algunos detalles, y ha avanzado que no prevén convocar a su militancia por ahora, aunque deberán "esperar a ver el acuerdo en concreto".

REPARTO DE ÁREAS

Preguntado por los medios por el reparto de las áreas del Govern, ha admitido que les preocupa que ámbitos como Salud, Territorio y Economía dependan de Junts: "Si el próximo Govern es continuista con las políticas del anterior, no se avanza en la defensa de los servicios públicos y se hacen pasos atrás respecto al acuerdo, la CUP no podrá sostener a este Govern".

El acuerdo de la CUP con ERC para investir a Aragonès incluye medidas como crear una banca y una energética pública e impulsar una renta universal, y da dos años a la mesa de diálogo del Gobierno central y el de la Generalitat para evaluar si funciona o si se debe apostar por un nuevo "embate" con el Estado.