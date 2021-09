La CUP censura que el referéndum no esté en la mesa de diálogo, que ve como un foro para "negociar infraestructuras"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha criticado este lunes que el referéndum de autodeterminación de Cataluña y la amnistía no estén aún en el orden del día de la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán pese al éxito de movilización de la Diada de este 2021, un foro que, a su juicio, va a quedar para "una negociación sobre infraestructuras" y que, por tanto, será inútil.

En rueda de prensa desde la Cámara Baja, Vehí ha celebrado como "una buena noticia" que un millón de personas saliera esta Diada a las calles de Cataluña, "la movilización más grande de Europa postCovid", para pedir poder ejercer el derecho de autodeterminación.

Pero ha lamentado que, pese a esta "evidencia", este asunto no esté aún en el orden del día de la segunda reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña que previsiblemente tendrá lugar a finales de esta semana en Barcelona y a la que aún se desconocer si acudirá o no el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La diputada de la CUP ha mostrado el escepticimo de su partido sobre esa mesa, la cual, a su juicio, no sólo "no tiene sentido" si en ella no se habla ni de amnistía ni de autodeterminación, sino que, además, cree que se ha convertido "en una especie de negociación para hablar de infraestructuras".

LA GENTE PIDE SOBERANÍA, NO AUTONOMÍA

"Lo que pide la gente es soberanía, no autonomía", ha recalcado Vehí, quien ha reclamado al PSOE que pare de trabajar "en la lógica madrileña" y a Unidas Podemos, de hacer propuestas propias de los años 70 y 80, cuando se escribía la Constitución.

La independentista catalana no ha profundizado sobre los ministros que Moncloa ha confirmado que participarán de esa mesa de diálogo porque, según ha insistido, mientras no se hable de autodeterminación y amnnistía no se resolverá nada.

Vehí sostiene que ese foro se está convirtiendo en una suerte de "mesa de partidos", no de gobiernos, en la que el PSOE y ERC, para dar a entender "que solucionan algo". Para la CUP, la única solución pasa por que el Govern de la Generalitar se prepara para convocar un referéndum en 2023.

Preguntada por los incidentes registrados ante la Jefatura de Polcía de Barcelona tras la marcha de la Diada, que se saldaron con dos detenidos, Vehí ha restado importancia a estos hechos apuntado que ella no vio "violencia" sino "forcejeo". "No tiene ninguna trascendencia", ha apuntado.

A CALLE POR EL PRAT

Vehí ha denunciado que todo lo relacionado con la suspensión de la ampliación de El Prat ha sido "un despropósito", con la parte socialista del Gobierno lanzando "amenazas" que luego no ha cumplido y la de Unidas Podemos y los Comuns "paseándose por La Ricarda" como si no formaran parte del Ejecutivo.

A su juicio, la actuación del gobierno de coalición y de los que forman parte de la Generalitat demuestra su "desconcimiento" de la realidad. "Esto no va de proteger La Ricarda, va de qué modelo productivo queremos, si un país para las élites o para las personas", ha remarcado, llamando a secundar la movilización contra la ampliación convocada para el domingo y que, augura, será un éxito.