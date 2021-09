La CUP convocará protestas el día de la mesa de diálogo contra este "instrumento de estabilización"

La izquierda independentista se manifestará en la Diada bajo el lema 'La lucha es el único camino'

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

La CUP ha anunciado que convocará protestas el día que se celebre la mesa de diálogo, que está previsto que se reúna en Barcelona la semana que viene, porque considera que es un "instrumento de estabilización" y que solo servirá para mantener la gobernabilidad.

El portavoz del secretariado nacional de la CUP y exconcejal de Reus (Tarragona), Edgar Fernàndez, lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa en el Fossar de les Moreres de Barcelona, en la presentación de los actos de la izquierda independentista durante la Diada del 11 de septiembre.

Ha asegurado que la formación anticapitalista hará pública más adelante la convocatoria de protesta contra la mesa de diálogo, ya que por ahora se desconoce la ubicación y la fecha exacta del encuentro.

El objetivo de esta protesta es hacer "de contrapeso en contra de este mecanismo para generar estabilidad y mantener la gobernabilidad", ha afirmado el portavoz de la CUP, cuya formación dio un margen de dos años a la mesa de diálogo en su acuerdo de investidura con ERC.

"Entendemos que el diálogo debe estar. Pero hoy no estamos en un proceso de negociación sino en uno de interés partidista para mantener la cuota de poder", ha defendido el portavoz 'cupaire', que cree que la mesa de diálogo es una excusa para no hablar del conflicto político y ha añadido que sin conflicto en las calles no habrá negociación.

La portavoz de Arran, Marina Gispert, ha llamado a salir a la calle y reivindicar la que considera que es "la primera y única demanda del pueblo catalán: la independencia".

DIADA DEL 11 DE SEPTIEMBRE

En el marco de los actos de la Diada, la izquierda independentista comenzará las movilizaciones de Barcelona a las 10.00 horas con su tradicional acto de homenaje por el 43 aniversario de la muerte del militante independentista Gustau Muñoz en la calle Ferran, que contará con la presencia de los padres de Muñoz y también con los padres de Guillem Agulló, militante antifascista valenciano que fue asesinado.

A las 11.00 horas se celebrará la manifestación juvenil que finalizará con un acto político en la calle de la Ribera, y también habrá coloquios con activistas ecologistas y sobre la lengua catalana en la plaza Comercial.

El acto central de protesta será la manifestación que comenzará a las 18.30 horas en la plaza Urquinaona de Barcelona, que continuará por Ronda Sant Pere, paseo Lluís Companys y calle Comercial, y finalizará en la plaza Comercial con un acto político.