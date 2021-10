La CUP se descarta de la negociación de Presupuestos porque Sánchez rechaza la celebración de un referéndum catalán

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha confirmado este miércoles que no negociarán los Presupuestos Generales del Estado de 2022 con el Gobierno entre otras cuestiones porque el presidente, Pedro Sánchez, sigue rechazando la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

En rueda de prensa, Vehí se ha referido así a las palabras pronunciadas horas antes por Sánchez en la sesión de control al Gobierno, donde el presidente ha vuelto a rechazar la celebración de referendos "binarios" como los de autodeterminación que, según ha remarcado, no tienen cabida en la Constitución.

La independentista catalana ha señalado que ésta es una de las razones por las que la CUP considera que "no tiene mucho sentido" sentarse a hablar con el Gobierno para negociar las cuentas públicas para el próximo ejercicio. "Al otro lado no hay nadie que quiera escuchar", ha dicho.

YA RECHAZÓ REUNIRSE CON BOLAÑOS

De hecho, la semana pasada esta fuerza antisistema ya trasladó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, su negativa a mantener una reunión con él en el marco de la ronda de contactos que éste ha mantenido con la mayoría de grupos de la oposición para tantear posibles apoyos a los Presupuestos.

Tal y como expuso en una carta que remitió a Bolaños, la CUP insiste en que no pueden negociar nada con este Gobierno, no ya sólo porque niega la posibilidad de convocar un referéndum en Cataluña, sino porque el Ejecutivo continúa "con la lógica centralizadora" para con Cataluña iniciada por el PP hace años y porque sigue sin cumplir aún lo que prometió a Esquerra Republicana (ERC) en los Presupuestos vigentes.

Pero también, según ha comentado Vehí, porque este Gobierno "no es lo bastante ambicioso" en las política de izquierdas que el momento actual requiere. "No nos sentaremos con el PSOE y Unidas Podemos si no hay políticas de izquierda valientes", entre las que la diputada de la CUP ha mencionado la Ley de Vivienda.