La CUP exige al Govern retirar la inversión del Hard Rock, subir el IRPF y un referéndum

Los anticapitalistas han registrado la enmienda a la totalidad este miércoles por la mañana

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La CUP presentó este martes un documento de trabajo al Govern en el marco de las negociaciones de los Presupuestos de 2022 en el que exigen la retirada de las cuentas de proyectos como el Hard Rock y el Circuit de Cataluña, que no presenten candidatura Juegos Olímpicos de Invierno, así como crear nuevos tramos de IRPF y que se ponga el referéndum en el horizonte de la legislatura.

Fuentes del partido han explicado este miércoles que han registrado por la mañana una enmienda a la totalidad, con la que no buscan que haya más dinero en una u otra partida sino "romper con la deriva del Govern" y que haya un giro a la izquierda y un compromiso para hacer un referéndum.

Los anticapitalistas han asegurado que la decisión la tomarán en función si hay "cambios sustanciales" y no si se cumplen dos o tres de las medidas que proponen, sino como una valoración global de la actitud del Govern, y han concretado que no entrarán a regatear en la negociación.

Aún no han decidido si volverán a convocar a la militancia para que se pronuncie sobre si ha habido o no ese cambio sustancial, pero han subrayado que esta decisión no la tomará el grupo parlamentario y que la Coordinadora Oberta Parlamentària (COP) hará un primer análisis y valoración.

TRIPLE ENMIENDA

Han explicado que quieren que se paralice la inversión en proyectos de "políticas sociovergentes" como el Hard Rock, el Circuit de Cataluña, y los JJ.OO., pero reclaman también que el Govern clarifique su postura sobre el modelo aeroportuario que quiere para Cataluña.

También han criticado que este martes el Govern aprobase el PDU del Port de Barcelona, que entienden que va en "el mismo pack" que el modelo aeroportuario , y han censurado que no es casualidad que Junts y PSC estén de acuerdo en este tipo de políticas sociovergentes.

Los 'cupaires' reclaman llegar a los 1.000 millones de euros para vivienda, para lo que el Govern ha presupuestado 750, y han concretado que quieren que estos 250 que faltan deben invertirse en parque público, porque consideran que han aumentado las partidas pero se siguen destinando a "transferencias a promotores privados".

En vivienda, también han pedido la retirada de las enmiendas de Junts a la ILP para readaptar el decreto ley sobre vivienda que tumbó el Tribunal Constitucional, porque creen que "desvirtúan el texto" y han añadido que este era un compromiso al que llegaron para la investidura.

Sobre fiscalidad, los 'cupaires' plantean explorar los márgenes de la Generalitat en el IRPF, para lo que quieren que se creen nuevos tramos y se suba este impuesto a las rentas superiores a 60.000 euros al año, "un 5% de la población catalana".

En una entrevista de Europa Press, la portavoz 'cupaire' en el Parlament, Eulàlia Reguant, ya avanzó que querían incorporar un tramo en el IRPF para que los que cobren más de 60.000 euros se les aplique un 0,5% más, que también se subiría a los tramos superiores.

En cuanto a la relación con el Estado y el PSOE, los 'cupaires' quieren que el Govern ponga en el horizonte de la legislatura un referéndum, porque lo ven como la "mejor herramienta" para solucionar el conflicto catalán, y han sostenido que no saben la propuesta de Junts y que la de ERC es la mesa de diálogo que "tiene fecha de caducidad", ya que el acuerdo de investidura con la CUP plantea que en dos años se debe replantear esta vía si no da frutos.