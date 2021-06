La CUP no renuncia a la unilateralidad porque el Estado "obliga prácticamente a ir por esa vía"

Recuerda que el Govern no tiene garantizado su apoyo y pide materializar la "confrontación"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha asegurado este martes que no renuncian a la unilateralidad porque el Estado "prácticamente obliga a ir por esa vía, porque no dejan otro margen de maniobra", ha avisado después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, dijera este lunes que la vía unilateral no es viable ni deseable.

"Habrá que hacer tantos 1-O como haga falta para defender nuestros derechos sociales y nacionales", ha advertido Estrada en rueda de prensa en el Parlament, en la que ha sostenido que el PSOE forma parte de la columna vertebral del Estado y es protagonista de la negativa a la amnistía y la autodeterminación.

Estrada considera que la situación requiere que el Govern genere las condiciones para un referéndum durante esta legislatura: "Ojalá fuera pactado, pero tendrá que ser unilateral, porque delante tenemos un Estado que no sabe dar una respuesta democrática al conflicto".

A preguntas de los medios, ha recordado que el Govern no tiene garantizado el apoyo de la CUP: "La confrontación se debe materializar y se debe llevar más allá de la retórica", no sólo en el ámbito político, sino también en el social, en materias como la vivienda.

Sobre la postura del líder de ERC, Estrada ha recordado que a quien deben exigir cumplir con los acuerdos es la Govern de ERC y Junts: "Junqueras tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión, y la CUP tiene todo su derecho del mundo a discrepar", y ha trasladado su solidaridad a Junqueras y al resto de encarcelados.

Ha rechazado aventurar si fue casual que Junqueras publicara su opinión el mismo día que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el del Govern, Pere Aragonès, coincidieron en un acto de Foment del Treball de condecoración al editor Javier Godó, evento "que dista mucho de todas las declaraciones que ha hecho Aragonès sobre una Generalitat de izquierdas y republicana".

REFERÉNDUM UNILATERAL

"El ejercicio del derecho a la autodeterminación sólo lo podemos conseguir a partir de la vía unilateral, alineando instituciones y la calle", ha remarcado la diputada, que ha insistido en que el diálogo con el Gobierno central será inútil, y en que el PSOE defiende en este asunto la misma postura que el PP.

Han llegado a la "triste conclusión de que el PSOE tampoco tiene interés en resolver el conflicto político de forma democrática" con la autodeterminación y la amnistía, y ha avanzado que no aceptarán que se trate de cerrar con un acuerdo político desde arriba lo que abrió la ciudadanía desde abajo, por lo que debe votar en un referéndum.

Estrada ha pedido al conjunto del independentismo popular "volverse a preparar" para organizarse si la coordinación estratégica entre partidos independentistas no funciona, y ha advertido de que no será fácil ni rápido, y que comportará riesgos personales y colectivos.

Ha dicho que la postura de Junqueras sobre la unilateralidad "no es ninguna sorpresa, encaja con este talante y estrategia" que defiende ERC apostando por el diálogo en la mesa con el Gobierno central, en la que la CUP no cree y no participará: "Ojalá fuera útil, pero el interlocutor no quiere hablar ni de amnistía ni de autodeterminación".

Sobre si la CUP participará en un encuentro entre partidos catalanes antes de la mesa con el Gobierno de Sánchez, ha afirmado que lo debatirán si se convoca y según su objetivo, y a asegurado a preguntas de los medios que el espacio de coordinación estratégica del independentismo está aún en una fase embrionaria.

POSTURA DE JUNTS

Después de que Junqueras haya detallado su postura, quieren que lo haga Junts, motivo por el que cree que el espacio de coordinación estratégica debe crearse con urgencia: "No se trata sólo de que la CUP se posiciona en contra de renunciar la vía unilateral en este marco en que nos fuerza el Estado español, sino que quien representa que la defiende sea capaz de desplegarla".

"Lo que no puede ser es que vengamos de una legislatura en la que la unilateralidad ha brillado por su ausencia, y ahora haya quien quiera aprovechar que ERC se posiciona de forma clara para situarse en las antípodas. No sólo se tiene que predicar, sino que se tiene que practicar", ha dicho Estrada sobre Junts.