La CUP pide que el independentismo se ponga de acuerdo para "reemprender la confrontación"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha reclamado que el independentismo se ponga de acuerdo para "reemprender la confrontación con el Estado", tras la aprobación de los indultos por parte del Gobierno a los presos del 1-O.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha reivindicado "el pacto de la mayoría frente al pacto del Liceo, de la mano de la patronal y las élites españolas".

Para Estrada, los indultos son una estrategia para "blindar la unidad el reino", y ha asegurado que no renunciarán a la independencia, a avanzar en derechos y libertades sociales y a la amnistía de todos los represaliados.

"No participaremos de ninguna operación política que no sea la de llevar a cabo la autodeterminación y hacer efectiva la independencia y la amnistía", y ha añadido que los 'cupaires' no aceptan ni validan el marco que, según ellos, impone el Estado con los indultos, y que impide que los catalanes puedan decidir su futuro.

Preguntada por si la reversibilidad de los indultos y esa voluntad de confrontación podría poner en peligro a los nueve presos, Estrada ha afirmado que se deberá ver el alcance de esa reversibilidad y si "pretende convertir en rehenes a estas personas".

Ha argumentado que si el Estado ofreciese un referéndum acordado no se verían "en la obligación de presentar una salida en estos términos de confrontación", pero ha añadido que no hay otra opción posible.