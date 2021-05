La CUP pide responsabilidad a ERC y JxCat: "Unas elecciones no es el camino"

Barcelona, 16 may (EFE).- La dirigente de la CUP Dolors Sabater ha pedido este domingo a ERC y a JxCat "responsabilidad" y que aparquen sus intereses partidistas y el "tacticismo", ya que una repetición de las elecciones "no es el camino, no nos lo podemos permitir, no se entendería".

En un acto en Barcelona, la CUP ha redoblado así su presión sobre estos dos partidos independentistas cuando faltan pocos días para que expire el plazo para formar gobierno, el 26 de mayo, y evitar así la convocatoria automática de unas nuevas elecciones autonómicas.

"Quedan pocos días. Nosotros tomamos la iniciativa de desencallar la legislatura" y de llegar a un acuerdo con el partido republicano, pero "es necesario que ERC y Junts sean responsables" para dar respuesta a la "crisis democrática, económica, social y nacional", ha dicho Sabater.

Ha constatado que en la reunión a tres bandas del pasado miércoles, promovida por la propia CUP, "se dieron pasos adelante", si bien ha insistido en apelar a que ERC y JxCAT "se comprometan con la responsabilidad".

"Es absolutamente irresponsable que tres meses después de las elecciones no tengamos un Govern y que hayamos entrado en la misma situación una y otra vez, en la misma dinámica, de las disputas partidistas y de tacticismo", ha avisado.

En este contexto, Sabater ha subrayado que una repetición de las elecciones catalanas "no es el camino, no nos lo podemos permitir, no se entendería".

Al margen de la eventual formación de un nuevo Govern, la dirigente de la CUP ha defendido que los partidos independentistas "no pueden legitimar" ni "facilitar" la gobernabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en una clara alusión, aunque sin citarlo expresamente, al apoyo de ERC al Gobierno del PSOE.

Según Sabater, no debe "legitimarse" este Gobierno, puesto que mantiene la "vía de la represión" hacia el independentismo y porque "se niega" a buscar una solución "política y democrática" al conflicto catalán.

"Consideramos inconcebible que se siga legitimando al Gobierno español, que se apuntale a este Gobierno", ha recalcado.

Por ello, ha reivindicado "hacer valer" la mayoría independentista en el Parlament y la "herramienta rupturista" para la independencia de Cataluña, que pasaría en primer término por un "gran acuerdo por la autodeterminación", como ya ha propuesto este partido anticapitalista.