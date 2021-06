El cura amigo de Fernández Díaz admite que le reenvió un mensaje de Martínez, "para informar, no prevenir"

El sacerdote, que niega haber sido confesor del exministro, asegura que no tuvo conocimiento de la trama 'Kitchen'

El sacerdote Silverio Nieto ha reconocido este martes en la comisión del Congreso que investiga la trama 'Kitchen' que en enero de 2020 reenvió al ex ministro Jorge Fernández Díaz y al comisario Enrique García-Castaño, ambos "amigos" personales suyos, un mensaje "de desahogo" que recibió en su teléfono móvil del que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que había sido llamado a declarar ante el juez por este asunto. "Los envié para informar, no para prevenir", ha puntualizado.

"Yo no tenía ningún interés en ese mensaje, se lo reenvié a Fernández Díaz sin ningún comentario y a García Castaño sin ningún comentario", ha admitido el sacerdote a preguntas de la diputada socialista Andrea Fernández. Cuestionado por las razones, Nieto ha afirmado que se lo envió al primero porque le mencionaba y al segundo porque era público y notorio que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional.

En este mensaje, según ha explicado a los diputados ante los que ha comparecido, el ex secretario de Estado decía que le iban a llamar a declarar y que si le investigaban tendría que defenderse. "Y si afectara a Jorque Fernández y a Mariano Rajoy lo sentía, que él había actuado legalmente", ha explicado.

Fernández ha comenzado su interrogatorio a este compareciente apuntando su pasado como marino mercante, policía, juez y ahora sacerdote, y le ha preguntando por su "influencia notoria" en el PP, algo que Nieto ha negado, así como su conocimiento sobre la presunta trama parapolicial en torno al ex tesorero del partido Luis Bárcenas, que ha dicho conocer tan sólo por los periódicos.

También ha negado haber sido confesor o director espiritual del ex titular de Interior. Según ha explicado quienes pertenecen al OPUS, como Fernández Díaz, tiene confesores de "la obra" y él no lo es. Además, ha dicho que nunca ha sido un "referente religioso" para el exministro, que ya era muy religioso cuando él le conoció.

Sobre su relación con Martínez, Nieto ha señalado que había sido alumno suyo en ICADE, que le puso "buena nota", y que se lo reencontró siendo jefe de Gabinete del ministro. Después coincidió con él alguna vez cuando ya era secretario de Estado "para temas personales" en su condición de "sacerdote".

MARTÍNEZ "VINO A MI"

"Cuando salieron los problemas de alguna manera él vino a mi", ha indicado, achacando los mensajes que le envió en enero de 2020 a las sensaciones de "pánico, desasosiego e incertidumbre" que tenía por su situación judicial.

"Dudo que de esos mensajes se deduzca que yo conocía la trama", ha añadido, para apuntar que en el texto, en el que no había "nada ilícito", no se mencionaba la palabra 'Kitchen' ni Martínez le pidió que se los reenviara a nadie.

"No tengo que ver nada con la trama judicial", ha enfatizado, incidiendo en que, en todo caso, tendrá que ser Martínez el que expliqué por qué le mandó esos mensajes, y dejando claro que no ha vuelto a tener contacto con el exscretario de Estado.

Preguntado por las veinte páginas del sumario que incluyen mensajes suyos con Martínez, ha señalado que en siete años "no son tantos" y en un noventa por ciento se trataba de felicitaciones navideñas, o por asuntos de sus hijos.

Además, Nieto ha admitido que es "amigo" también del que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCO) Enrique García Castaño, al que conoció cuando ya era sacerdote, es decir, después de 1999. Nieto estaba con García Castaño el día de su detención, que tuvo lugar mientras celebraba su cumpleaños "con 14 personas más", según ha relatado.

Mantenía con él una relación de amistad, se solían ver en celebraciones o en comidas con amigos comunes, "pero nada especial", ha apuntado y nunca le habló de Luis Bárcenas o del PP. "Si algo caracteriza a los policías es su discreción", ha dicho

SIN COINCIDIR CON VILLAREJO

El compareciente ha dicho desconocer si, como se ha publicado, el excomisario José Manuel Villarejo es de la promoción policial de abril 1973, como él. En todo caso, ha dejado claro que no es consciente de haber coincidido con el policía jubilado.

Ante las preguntas sobre si conoce al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el sacerdote ha manifestado de forma tajante que no le conoce "para nada" y no ha tenido ningún contacto con él". También ha insistido en su falta de relación con el PP como partido, añadiendo que nunca ha estado en la calle Génova.

Ante el resto de diputados que han intervenido Nieto ha repetido las mismas premisas, así como su conocimiento sobre otros miembros de la trama 'Kitchen' que han comparecido en la Audiencia Nacional a los que ha dicho no conocer o haber saludado solamente de forma protocolaria.

Esto lo ha afirmado a preguntas de la diputada de ERC Pilar Valluguera que se ha interesado por conocer si el sacerdote hablaba de cuestiones políticas con su amigo sacerdote, algo que Nieto ha negado. "Se lo decía porque he visto un documental en el que se dice que el ex ministro tiene como designio divino mantener la unidad de España", ha comentado la diputada, para añadir que fue García Castaño quien admitió haber grabado en su despacho al ex ministro.

AMIGO TAMBIÉN DE RUBALCABA

"Ya es mala suerte que un amigo suyo le ponga una grabadora a otro amigo suyo", ha comentado con sorna Vallugera, a lo que el compareciente ha respondido señalando que también tiene entre sus amigos personas de otros partidos como fue el ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, a cuya sobrina bautizó y casó.

En este punto ha bromeado con las informaciones que se han dado sobre su figura, llegando a señalar un diario digital que a su primera misa -se ordenó con 51 años- acudieron sus últimas cuatro novias

Esta singularidad de la vida de Nieto ha sido apuntada también por el diputado de Junts, Josep, Pagés, que ha destacado su inicial vocación de marino mercante siendo extremeño, a lo que Nieto ha respondido recordándole las figuras de Hernán Cortés y Francisco Pizarro, entre otros. A partir de este punto el diputado independentista ha cuestionado como "increíble" su versión, a lo que Nieto ha respondido que le tienen que creer porque los diputados "son inteligentes", porque de mentir él cometería u delito, y hace falta "ser testigo más que demagogo, lo importante son las obras", ha puntualizado.

Con quien se ha mostrado más esquivo ha sido con el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal, quien ha cuestionado su versión sobre el reenvío del mensaje de Francisco Martínez, que a juicio de este parlamentario más que desahogo sonaba a chantaje, mientras que Nieto podría aparecer como alguien que "intercede" ante el que fuera ministro del Interior.

"No se lo envié al ministro del Interior , se lo envié a Jorge Fernández", se ha limitado a apuntar Nieto, para añadir que la idea de que el ex secretario de Seguridad tratara de chantajear al ministro según ha apuntado el diputado naranja "tampoco se le ha ocurrido al juez".

Finalmente, y a preguntas del diputado de Bildu Jon Iñarritu, el compareciente ha reconocido que por su servicio de 40 años al Estado como policía y luego juez puede decir que conoce a todos los miembros del Tribunal Constitucional y a casi todos del Supremo, y en este punto ha recordado que fue tutor, durante sus prácticas como especialista en contencioso-administrativo, del actual presidente del Supremo Carlos Lesmes.