Cvirus.- Cs prefiere que Madrid e Illa lleguen a un acuerdo antes que ir a los tribunales como plantea Ayuso

Bal pide que el Gobierno central y las comunidades vean cómo mejorar los criterios, pero que nadie rompa el diálogo por "partidismo"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho este jueves que, ante las discrepancias entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid sobre las medidas para frenar la expansión del coronavirus, su partido apuesta por que ambas partes intenten llegar a un acuerdo, en vez de ir a los tribunales, como plantea la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Díaz Ayuso ha anunciado que su Ejecutivo --formado por el PP y Cs-- acatará la orden del Ministerio de Sanidad que recoge el acuerdo sobre restricciones de movilidad alcanzado el miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el apoyo de la mayoría de los gobiernos autonómicos, pero la recurrirá ante los tribunales.

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que este acuerdo, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es de obligado cumplimiento para todas las comunidades, incluso para las que votaron en contra, como Madrid.

Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, a Bal le han preguntado por el anuncio de Díaz Ayuso, a lo que ha contestado que Ciudadanos prefiere "dialogar" para llegar a un acuerdo.

"Creo que es mejor sentarse a negociar que no enfrascarse en luchas mediáticas a través de ruedas de prensas y de contenciosos que tardan muchísimo tiempo en resolverse y que a lo mejor cuando llegue la sentencia ya no tiene ninguna eficacia", ha declarado, recordando cómo ambos gobiernos convocaron ruedas de prensa simultáneas la semana pasada para explicar sus desacuerdos.

RECHAZA UNA MOCIÓN DE CENSURA CONTRA AYUSO

En este contexto, ha asegurado que la formación naranja va a seguir apostando por el "trabajo conjunto" de las distintas administraciones para, como ha dicho el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, llegar a acuerdos, encontrar soluciones y "dar tranquilidad a la gente".

Pese a las diferencias de enfoque entre el PP y Cs en la Comunidad, Bal ha dejado claro que el Gobierno de Madrid "no se rompe" y que no va a haber moción de censura contra Díaz Ayuso. "Con la que está cayendo en España, no se puede plantear ni siquiera esa circunstancia, como está haciendo el PSOE en la Comunidad de Madrid", ha criticado.

Por otro lado, ha pedido que el Ejecutivo central y los autonómicos se sienten a hablar de cómo mejorar los criterios en los que se basan las medidas sanitarias para frenar el coronavirus, pero que nadie rompa el diálogo por "partidismo".

El diputado de Cs ha celebrado el acuerdo del CISNS sobre las restricciones de movilidad al destacar que, desde este jueves, hay "unos criterios homogéneos para todo el territorio nacional". Lo que hay que hacer ahora es "trabajar para mejorarlos si no nos gustan", ha defendido.

A su juicio, no es "razonable" que, en medio de una pandemia, "alguien se quiera levantar de la mesa solo por cuestiones ideológicas, por partidismo, por tener un rédito electoral o por machacar al adversario político".

"Asumamos todos nuestra responsabilidad, tanto la Administración del Estado como las comunidades autónomas", ha reclamado Bal tras varios días de tensión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la Comunidad de Madrid --del PP y Cs--, que se resistía a endurecer las medidas aplicadas.

EL GOBIERNO RECONOCE SU DEBER DE COORDINAR

El dirigente de Ciudadanos considera que, con la resolución publicada en el BOE, el Gobierno de España "por fin reconoce que tiene responsabilidades en la gestión" de la pandemia. Ahora, ha señalado, "ya no mira para otro lado", sino que "ejercita sus competencias de coordinación" de las comunidades autónomas en materia sanitaria.

Además, ha celebrado que ya haya "unos criterios objetivos, razonables e igualitarios para todo el territorio nacional" y consensuados con las comunidades autónomas respecto a qué medidas hay que adoptar para reducir la transmisión del coronavirus.

Y si algunas fuerzas políticas no están conformes con esos criterios, ha recomendado que se entable un debate sobre qué modificaciones se pueden hacer, basándose siempre en "conceptos científicos y técnicos".

Aun así, Bal cree que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "ha vuelto a llegar tarde" porque "quería dejar el balón en el tejado de las comunidades autónomas", de manera que se han perdido "muchas semanas" mientras los ciudadanos "están asustados y quieren que sus gobernantes reaccionen".

UNA "RESPUESTA NACIONAL" A LA PANDEMIA

Por otro lado, el dirigente de Ciudadanos ha recordado que su partido ya solicitó al Ministerio de Sanidad la declaración de actuaciones coordinadas en materia sanitaria cuando en Cataluña los datos de la pandemia eran "alarmantes", a mediados de julio, por considerar que la Generalitat no estaba actuando con eficacia para contener los contagios.

"Lo debió hacer en su día el ministro de Sanidad con Cataluña, nosotros se lo estuvimos pidiendo, y ahora nos lo encontramos en Madrid", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que el acuerdo en el CISNS era necesario para dar "una respuesta nacional y uniforme a una pandemia que es internacional, que afecta a toda España y que no puede ser combatida a través de 17 respuestas diferentes". "Con la movilidad que tenemos en España" y la cantidad de personas que entran y salen de Madrid, "¿alguien puede pensar que esto es un problema de una comunidad autónoma?", ha planteado.

REFORZAR LA ALTA INSPECCIÓN

Respecto a las herramientas legales para gestionar la pandemia, el portavoz parlamentario ha indicado que una de ellas es esa declaración de actuaciones coordinadas por parte del Ministerio --que Cs pidió que se introdujera en el decreto ley de la 'nueva normalidad'-- y otra es la convalidación, por parte de los tribunales, de las medidas sanitarias y administrativas que se adopten en los diferentes territorios.

Pero "yo quiero algo más, quiero que se potencie la Alta Inspección" del Sistema Nacional de Salud, porque "hace falta toda la coordinación posible entre el Estado y la comunidad autónoma", ha subrayado, abogando por reformar la ley para ampliar las competencias de la Alta Inspección y dotarla de más medios materiales y personales.